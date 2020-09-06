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Сын Анастасии Заворотнюк потряс Instagram

Сын Анастасии Заворотнюк потряс Instagram

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк ведет непубличный образ жизни. Майкл Стрюков нечасто появляется на просторах Instagram, в отличии от своей сестры Анны. Однако несколько дней назад молодой человек порадовал поклонников серией новых снимков. Парень похудел и сделал модную стрижку.


Фотографии сына звездной мамы тут же очаровал поклонниц. На кадрах Майкл предстал в полностью черном наряде и солнцезащитных очках. В руках у него была гитара, на которую он оперся на первом снимке.


«Очень красивый», «Это мой новый краш», «Недалеко то время, когда будешь давать концерты», «Красив, весь в маму»,

— комментируют подписчики публикацию.

Многие также отметили, что Майкл сильно возмужал и стал выглядеть брутально. Сейчас парень учится в МГИМО на юридическом факультете и мечтает стать актером.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк родила сына во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. С 1994 года по 2006 год, когда они были вместе, у них родился не только сын, но и дочь Анну. Сейчас Анастасия замужем за Петром Чернышевым.

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По материалам: popcake.tv

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