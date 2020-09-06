Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Сегодня, 15:20 Лидия Мартынова
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся вместе с женой в медовый месяц в Турцию, пожаловался в инстаграме на испорченный отдых.
По словам Шульгина, по прибытии в отель их багаж потеряли и искали в течение двух часов. Затем пару поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединенные вместе односпальные. В итоге молодожены сменили гостиницу.
Сын певицы добавил, что они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Молодой человек отметил, что в Турции очень красиво.
Москве.
По материалам: ria.ru