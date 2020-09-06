Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса

Алексей Вольцев

Министерство просвещения не будет требовать от школьных учителей вакцинироваться от коронавируса. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

«Когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям это тоже будет предложено, — цитирует ТАСС пояснения Дмитрия Глушко. — Это будет в добровольном порядке».

Ранее чиновник сообщил, что школьникам сдавать тест на коронавирус не потребуется. По мнению первого замминистра, главное — организовать качественный контроль на входе в школы, который позволит выявлять людей с высокой температурой.