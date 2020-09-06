"Ураа, у Кети Будет ребенок": Топурию заподозрили в беременности

Вадим Карасев

Поклонники 33-летней Кети Топурии подозревают, что она ждет ребенка. Его отцом называют 35-летнего бизнесмена и дипломата Льва Деньгова, сообщает издание "7 Дней".

Вокалистка группы "А’Студио" выложила в инстаграме видео, сделанное в гримерке перед очередным выступлением.



В ролике популярную певицу, встречавшуюся ранее со скандальным рэпером Гуфом, можно увидеть в наряде очень свободного кроя.

Некоторые поклонники решили, что пышным нарядом певица попыталась скрыть округлившийся животик, отмечает Starhit.

В результате в сети появились слухи, что 33-летняя Кети Топурия ждёт ребенка от своего нового избранника Льва Деньгова.

"Точно беременна!", "Там срок уже приличный", "Ураа, у Кети Будет ребенок", "Беременна, причем глубоко!", "Сколько уже месяцев?", "Ждем официального подтверждения", - пишут пользователи сети.

Сама Кети Топурия пока никак не прокомментировала свежие слухи о своей беременности. У нее уже есть дочь от брака с предпринимателем Львом Гейхманом.

Как отмечается, новый возлюбленный певицы Лев Деньгов является главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию.

Кроме того, дипломата называют партнёром руководителя компании Vigorous Alliance, занимающейся экспортом бананов в Россию.

В молодости Лев Деньгов был участником белорусского бой-бэнда "Арбат", став секс-символом минской эстрады благодаря суперхиту "Голубоглазая". Однако из-за разногласий с остальными участниками мужчина покинул коллектив.

До романа с Кети Лев Деньков был дважды женат. От первой супруги у него есть сын Леонид, тогда как дочь от второй жены Ирины Рак прожила лишь несколько месяцев.



Как писал NEWSTES, ранее Кети Топурию засняли отдыхающей без лифчика в лесу.