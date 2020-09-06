Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"

В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
. В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и ментальное, сообщили в пресс-службе.

"Экспозиция устроена таким образом, чтобы передать зрителю те ощущения, которые обычно принадлежат миру снов. Пространство выставки — зона, в которой объективная реальность утрачивает свою императивность, уступая место наваждению", — говорится в сообщении.

Участники проекта использовали разные средства для анализа сна и рассматривали тему с нескольких сторон.


сайте.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль
Минский разгон: перцовый газ, перебои со связью и новые задержания
Минский разгон: перцовый газ, перебои со связью и новые задержания
В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"
Захарова задала вопросы главе МИД Германии по ситуации вокруг Навального
Захарова задала вопросы главе МИД Германии по ситуации вокруг
Лето, не уходи: как Кристина Асмус, Ким Кардашьян и другие звезды продлевают сезон
Лето, не уходи: как Кристина Асмус, Ким Кардашьян и другие звезды
Миру предсказали скорый экономический кризис
Миру предсказали скорый экономический кризис
Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в Грузию
Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в
Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»
Чонгук победил Тэхёна в конкурсе «Чья пятая точка сильнее?»
Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких врачей
Супруга Навального отвергла идею Рошаля включиться в работу немецких

Топ на сегодня

На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку Трампа
На озере в Техасе несколько лодок затонули на параде в поддержку
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России
Кабмин одобрил распространение tax free на все магазины России

Еще по теме

Приуроченная к русским докторам выставка открылась в московском метро
Выставка «Из домашних музеев» открылась в Московской области
Выставка шедевров из музеев Ватикана открылась в Третьяковке
В Таллине открылась выставка гравюр русских художников