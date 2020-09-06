В галерее "Триумф" открылась выставка "Волна грез"

Влада Некрасова

. В галерее "Триумф" открылась групповая выставка "Волна грез" с участием более 30 художников, которые исследовали и осмысливали сон как явление культурное и ментальное, сообщили в пресс-службе.

"Экспозиция устроена таким образом, чтобы передать зрителю те ощущения, которые обычно принадлежат миру снов. Пространство выставки — зона, в которой объективная реальность утрачивает свою императивность, уступая место наваждению", — говорится в сообщении.

Участники проекта использовали разные средства для анализа сна и рассматривали тему с нескольких сторон.

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