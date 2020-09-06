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В Киеве среди белого дня полностью сгорел полицейский автомобиль (видео)

В Киеве среди белого дня полностью сгорел полицейский автомобиль (видео)

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве 6 сентября посреди улицы загорелся автомобиль полицейских. Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

На видео можно увидеть, что огонь охватил весь автомобиль. Скорей всего, после пожара он уже не будет подлежать ремонту. Причины возгорания неизвестны. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

«Опять газ? Метан?», — подписал видео автор публикации.

Как писали «ФАКТЫ», почти год назад в Измаиле Одесской области на ходу загорелся автомобиль сотрудников полиции. Автомобиль Renault Duster со следственно-оперативной группой ехал на вызов коллег из патрульной полиции, которые задержали людей, перевозивших подозрительный металл. По пути на место происшествия, находясь на Аэродромном шоссе (за мостом) автомобиль полицейских внезапно загорелся.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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