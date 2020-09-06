В сети обсуждают Ану де Армас в образе Мэрилин Монро на промокадрах фильма "Блондинка"

Вадим Карасев

Образ самой знаменитой блондинки Голливуда не перестает притягивать режиссеров и актрис. В прошлом году стало известно, что режиссер Эндрю Доминик утвердил на роль Мэрилин Монро в своем новом фильме "Блондинка" (Blonde) кубино-испанскую актрису Ану де Армас. А с некоторых пор стало возможным увидеть старания гримеров, превративших латиноамериканскую красотку в светловолосую Мэрилин.

Стрим-сервис Netflix, занимающийся выпуском фильма о Норме Джин Бейкер, которая стала всемирно известной звездой Мэрилин Монро, представил в сети кадры Аны в гриме. И теперь киноманы могут обсудить ее внешнее попадание в образ.





Ана де Армас в образе Мэрилин Монро





Фильм "Блондинка" основан на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, а сценарную адаптацию выполнил Доминик. Фильм не является документальным, но основан на фактах биографии Монро, исследует путь простой девочки до секс-символа. Главную роль предлагали Джессике Честейн и Наоми Уоттс, но в итоге утвердили Ану де Армас, стремительно набирающую популярность в Голливуде.









Мэрилин Монро