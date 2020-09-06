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В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”

В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”
Критики и первые зрители уже оценили римейк культового мультфильма “Мулан” с участием китайских суперзвезд Лю Ифэй и Гун Ли. Для русской аудитории картина доступна на цифровой платформе Disney+, но в прокат в России выходит только 10 сентября.

На данный момент на сайте Rotten Tomatoes у ленты 82 процента положительных рецензий. На Metacritic — 69 баллов.

The Hollywood Reporter отмечает, что "Мулан" с бюджетом в 200 миллионов долларов является самым дорогим фильмом среди тех, что когда-либо снимали женщины-режиссеры. При этом критик считает, что в сценарии недостаточно проработан характер главной героини.

Критик Variety считает, что фильм получился “нетипично диснеевским” — он гораздо глубже, чем просто красивая картинка. “Однако нового визуального языка картина не создает, как, например, это сделал Тарантино, который в “Убить Билла” блестяще переосмыслил эстетику азиатского кинематографа”.


заметили, что из реальной исторической личности (воительница Хуа Мулань, которая нарядилась в мужскую одежду и пошла в армию, жила в период между 386−533 годами нашей эры) в угоду фем-повестке сделали “Избранного, только в юбке: как Гарри Поттер, но девочка”.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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