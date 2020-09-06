Валерий Ефремов из 5sta Family решил уйти вслед за умершей дочерью

Алексей Вольцев

Валерий Ефремов из группы 5sta Family сегодня потерял новорожденную дочь. Поклонники, обескураженные такой новостью, начали бояться за эмоциональное состояние молодого отца. В своих публикациях он признался, что последние 10 дней с момента рождения малышки были самыми счастливыми в его жизни. Страдания парня заставили закрыть страницу в Instagram от публики и написать шокирующие слова под постами в честь дочки.

«Когда-нибудь мы увидимся снова»,

— надпись Валеры на английском языке.

Фанаты и близкие друзья Ефремова испугались за артиста. Поклонники даже начали писать, что за Валерой надо приглядывать, слишком жутко звучит его фраза о встрече с дочерью. Не собирается ли он уйти за ней?

«Я надеюсь, их с женой кто-нибудь поддержит, боюсь, как бы он руки не наложил на себя»,

— комментарий в сети.

«Валеру надо держать в здравом уме. Такуое пережить не каждому под силу. Жалко, что такой любящий и светлый парень потерял дочь еще даже не успев насладиться отцовством. Мои соболезнования ему и его жене»

Возлюбленная Валерия Анна никак не прокомментировала ситуацию со смертью малышки.

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