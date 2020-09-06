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Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной

Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной

Осенью 2018 года в Московской городской онкологической больнице в возрасте 73 лет скончался Николай Караченцов. Вдова актера Людмила Поргина раскрыла, как незадолго до смерти актера попала с ним в ДТП, сев за руль пьяной, сообщает "Комсомольская правда".

Поступок Людмилы Поргиной едва не стоил жизни Николаю Караченцову в феврале 2017 года. Автомобиль Toyota с находящейся в нем звездной парой вылетел на обочину, столкнувшись с грузовиком. У Поргиной в итоге нашлись силы, чтобы признать свою вину в произошедшем.

"Да, я сказала, что утром выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала. Это мои друзья были, моя медсестра главная, моя подруга и, естественно, Коля. Мы не должны своими поступками убивать своих детей", - рассказала Поргина в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!" на НТВ.

В результате аварии сам артист, его родственница и сиделка были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

Результаты медосвидетельствования выявили в крови супруги Николая Караченцова 0,3 промилле алкоголя. В результате за пьяное вождение Поргину лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тыс. рублей.

По словам вдовы Караченцова, многие артисты зауважали Михаила Ефремова после того, как он признал свою вину в страшном ДТП в центре Москвы.

"Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком. Он талантливый человек, он может сделать театр, миниатюры какие-то, к праздникам готовясь", - отметила Поргина.

56-летний Михаил Ефремов выступил на минувшей неделе на заседании Пресненского суда Москвы с заключительной речью.

"Я понимаю, что я не прав во всем. Я признаю свою вину, я раскаиваюсь в том, что я сделал. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдёшь на 11 лет на нары", - цитирует скандального артиста издание "Спорт-экспресс".

Напомним, прокурор до этого обратил внимание на то, что актер неискренне раскаялся в ДТП, и попросил приговорить Михаила Ефремова к 11 годам колонии общего режима.

Как писал NEWSTES, ранее вдова Николая Караченцова раскрыла его последние слова.

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По материалам: uposters.ru

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