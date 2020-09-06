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Вечеринки закончились. В Европе снова запрещают ночные клубы

Вечеринки закончились. В Европе снова запрещают ночные клубы
Страны Европы начали закрывать ночные клубы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди молодежи, сообщили "Известия" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).


"Все большее количество молодых людей заболевают COVID-19. Анализ ВОЗ показал, что с февраля по июль число зараженных в возрасте от 15 до 24 лет увеличилось с 4,5 до 15%", – сообщили в пресс-службе организации.

По данным ВОЗ, несмотря на разницу показаний в регионах, эксперты наблюдают постоянный рост числа случаев заболевания среди молодых людей. Это стало причиной того, что власти европейских стран начали запрещать работу заведений, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.


Италия: после празднования Феррагосто 15 августа власти страны приняли решение с 17 августа закрыть все дискотеки в стране, в том числе под открытым небом.

В Турции за отсутствие маски продолжают штрафовать на 900 лир (около 9,1 тысячи рублей). На курортах Антальи из-за угрозы COVID-19 общественный совет запретил пенные вечеринки. В Мальте ночные клубы и бары закрыты с 19 августа.

В Германии же клубы закрыты еще с весны, но союз клубных менеджеров Берлина Clubcomission пока ожидает 2021 года. Однако некоторые начали работу под открытым небом.

По данным ВОЗ, во всем мире выявлено уже почти 26,5 миллиона случаев коронавируса, более 870 тысяч человек скончались.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Анатолий Вассерман призвал использовать "пинковую тягу" в борьбе с коронавирусом.

# В мире
По материалам: ria.ru

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