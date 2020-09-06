Венера во Льве: три предостережения для каждого Знака Зодиака

Вадим Карасев

6 сентября Венера переходит в Знак Льва. Этот переход будет довольно неблагоприятным, поэтому астрологи рассказали о трех предостережениях для каждого из Знаков Зодиака. Старайтесь помнить о них, чтобы не навлечь беду.

Период неблагоприятной Венеры продлится до 2 октября. Почти месяц энергетика данной планеты будет деструктивной, однако не для всех в одинаковой степени.

Овен

Не стоит тратить свое время на сомнительные дела, которые могут не принести никакого позитива. Стоит браться только за то, что точно принесет выгоду.

Негативная Венера заберет много физических сил, поэтому Овнам не стоит переутомляться эти несколько недель.

Также представителям данного Знака стоит остерегаться одиночества. Три техники привлечения любви помогут найти человека, которому можно довериться.

Телец

Тельцам стоит меньше общаться с токсичными людьми, потому что негативное влияние лишит их успеха. Исправить положение помогут три способа быстрого привлечения удачи.

Также представителям этого Знака лучше не отправляться в дальнюю дорогу. В период с 6 сентября по 2 октября в пути их могут настигнуть неприятности.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не рекомендуют Тельцам совершать в сентябре дорогостоящие покупки.

Близнецы

Людям этого Знака астрологи не рекомендуют давать пустые обещания и добиваться целей обманными путями. Это может крайне негативно сказаться на карме.

Близнецам не стоит общаться с людьми, которые их не любят. Если придется вступать с ними в контакт, то лучше научиться блокировать их негатив.

Также Близнецам не стоит впускать в свою жизнь такие чувства, как зависть и ревность. Они будут разрушительными, пока Венера во Льве.

Рак

На Раков могут напасть апатия и уныние. Специальные мудры помогут избавиться от подобного состояния души. С 6 сентября нельзя утопать в негативе.

Пока Венера во Льве, Ракам стоит остерегаться незнакомых людей, которые пытаются втереться им в доверие. Лучше общаться больше с друзьями и родственниками.

Нельзя откладывать важные дела в дальний ящик. Это будет чревато большими проблемами на работе.

Лев

Львам в сентябре не стоит общаться с ревнивыми Знаками Зодиака. Если вторая половинка часто ревнует, нужно набраться терпения.

Также этим людям нежелательно уходить с головой в работу. Нужно посвящать время близким людям, домашним делам, отдыху.

Нельзя игнорировать внутренний голос. Интуиция не раз спасет Львов от проблем в сентябре, когда логика будет бессильна.

Дева

Девам не стоит много времени проводить в мыслях о прошлом. Лучше устремить свой взор в будущее.

Астрологи не советуют общаться с неприятными людьми. Обереги от сглаза и порчи помогут обойти стороной последствия их зависти и ненависти.

Венера во Льве сделает Дев более импульсивными и лишит их внимательности. Лучше не нарушать правила дорожного движения.

Весы

С 6 сентября по 2 октября Весам лучше не думать о плохом. Сила позитивного мышления поможет притягивать желаемое.

Не стоит в это время создавать беспорядок дома и на рабочем месте. Это может привести к проблемам в финансах.

Нужно остерегаться нерешенных проблем. Нельзя оставлять остро стоящие вопросы без внимания.

Скорпион

Скорпионам нельзя долгое время пребывать без движения. Астрологи советуют больше двигаться, гулять и дышать свежим воздухом.

Не нужно копить злобу и негатив. Нужно научиться прощать людей и почаще пользоваться простыми упражнениями на притяжение счастья и позитива.

Пока Венера находится во Льве, Скорпионам лучше не принимать поспешных решений, особенно в финансовой сфере.

Стрелец

Стрельцам необходимо сфокусироваться на изменении судьбы и очистке кармы. С 6 сентября лучше не поступать против совести и не нарушать моральные устои.

Нельзя слишком сильно выходить за пределы зоны комфорта. Риски в любви и финансовой сфере чреваты серьезными проблемами.

Не стоит слепо доверять малознакомым людям. В сентябре у Стрельцов появится много скрытых врагов и недоброжелателей.

Козерог

Козерогам стоит опасаться проблем со здоровьем и переутомлений. Очень важно помнить о способах усиления энергетики.

В этом месяце внимание Козерогов станет рассеянным. Не стоит упускать из виду деталей.

Нельзя делиться своими планами и амбициями с окружающими. Лучше оставлять их в секрете, чтобы не допустить появления неурядиц.

Водолей

Ни в коем случае нельзя отказываться от мечты. Если сорвутся планы, это вовсе не будет означать, что нужно поумерить амбиции.

Нельзя игнорировать советы экстрасенсов о том, как правильно начинать каждую новую неделю.

Венера во Льве — источник опасности, поэтому стоит быть осторожнее за рулем.

Рыбы

Рыбам необходимо понять, чего они на самом деле хотят от жизни. Нельзя плыть по течению, лениться и терять контроль над ситуацией.

Нельзя просить о помощи малознакомых людей. Лучше справляться со всем в одиночку либо просить о поддержке самых близких.

Астрологи не советуют копить в сентябре грязь и пыль в доме. Нужно почаще убираться. Это поможет поддерживать хорошее настроение.