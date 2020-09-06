Владимир Путин объяснил, почему не советовал артистам выступать во время пандемии

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Проведение массовых мероприятий в полном объеме несет неоправданный риск. Именно поэтому, как объяснил Президент России Владимир Путин, он в июне высказывался против выступлений оркестра под управлением Валерия Гергиева.

«Возможно ли сейчас перейти к массовым мероприятиям? Это мы должны спросить у специалистов. Если они считают, что этого нельзя делать, то тогда и не нужно. Этот риск я считаю неоправданным», — сказал Путин.

В интервью на телеканале «Россия-1», которое было записано 12 июня, но вышла в эфир 6 сентября, российский лидер пояснил, почему считает риск неоправданным. «Ради чего? Для того, чтобы не утратить квалификацию? Можно репетиции возобновить, тренировки спортсменов восстановить, чтобы не утратить квалификацию», — отметил Владимир Путин, подчеркнув, что понимает, что деятели культуры сталкиваются с определенным падением доходов от отсутствия концертной деятельности.

«Но мне кажется, лучше потерпеть, подождать какое-то время, зато сохранить здоровье и жизнь певцов и танцоров, чем потом кусать локти и говорить: «Как же так, зачем мы так поспешили, посуетились?» — заявил президент. И повторил: «Вот этот риск я считаю неоправданным».

Он также выразил уверенность, что «придет время и довольно скоро все вернется на круги своя».

6 июня Владимир Путин проводил видеоконференцию с деятелями культуры, в ходе которой худрук — директор Мариинского театра Валерий Гергиев попросил рассмотреть возможность скорого возобновления выступлений коллектива. Президент согласился, что артисты должны репетировать, но перед организацией массовых мероприятий следует советоваться со специалистами.

Ранее сообщалось, что вопрос по ограничению количества зрителей в театрах на фоне пандемии будут решать региональные власти, от Роспотребнадзора рекомендаций не будет.