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Возвращаемся в войну: что пишут в сети о кровавом срыве перемирия на Донбассе

Возвращаемся в войну: что пишут в сети о кровавом срыве перемирия на Донбассе

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

6 сентября после вражеского обстрела под Красногоровкой и смертельного ранения снайпером украинского военнослужащего перемирие на Донбассе можно считать окончательно сорванным. Также еще предстоит выяснить окончательные причины гибели двоих военнослужащих под Верхнеторецким. Обстоятельства указывают на то, что бойцы ушли со своих позиций не столько из-за пожара, как вследствие вражеского нападения.

«Тела обгорели, затруднено определение причин гибели. У одного из погибших сохранилось личное оружие, другого нашли без оружия, с которым он выходил на задание. Причины почему два бойца так далеко ушли от своих позиций в сторону противника, и почему они погибли — устанавливается. Одна из версий — нападение противника», — пишет журналист Юрий Бутусов.

«В результате обстрела войсками РФ наших позиций, один военнослужащий погиб. А за сутки погибли трое. Искренние соболезнования родным. Мы никогда не простим этих мерзавцев из РФ и их коллаборационистов!» — отметил координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев.

Блогеры отмечают, что нынешнее перемирие завершилось, как и предыдущие, и это было всеми ожидаемо. Еще раз подтвердилось, что только от оккупанта зависит, будут ли соблюдаться договоренности о режиме тишины.

Ветеран АТО Павел Тука советует не медлить с командой на ответный огонь.

То же самое рекомендует Офису президента блогер Алексей Арестович. «Всем спасибо, снова возвращаемся в войну. Рекомендую ОП не тянуть с приказом отвечать: день-два ничего не решает, все равно сорвут — и остатки перемирия, и Нормандскую встречу, а очередные проблемы с имиджем, в случае задержки команды — гарантированы. Не тяните, не надо», — советует он.

Напомним, о начале перемирия на Донбассе было заявлено 27 июля. 5 сентября стало известно, что оккупанты намерены окончательно сорвать договоренности по прекращению огня.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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