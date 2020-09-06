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За нарушения при приёме экзаменов у мигрантов могут ввести штрафы

За нарушения при приёме экзаменов у мигрантов могут ввести штрафы

За нарушения при приеме экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ могут ввести административное наказание. Соответствующие поправки к КоАП РФ Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из осенних пленарных заседаний.

Правительственный законопроект устанавливает следующие взыскания для организаторов тестирования приезжающих в страну:

- за нарушение методики расчета стоимости услуг, а также порядка и сроков хранения сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации штраф для должностных лиц составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

- за нарушение порядка выдачи сертификата о сдаче экзамена предусмотрен штраф для должностных лиц  от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей;

- за нарушение формы или порядка проведения тестирования либо за его проведение с несоблюдением установленных требований к минимальному уровню знаний, необходимых для его сдачи, налагается штраф на должностных лиц  от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей;

Отдельно в законопроекте прописана ответственность за несвоевременную подачу сведений в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Штрафы за такое нарушение составят до 15 тысяч рублей с должностных лиц и до 50 тысяч — с юридических.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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