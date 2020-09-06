Захарова задала вопросы главе МИД Германии по ситуации вокруг Навального

Лидия Мартынова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на утверждение Берлина о том, что они одобрили запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального, и задала ответные вопросы.

Глава МИД ФРГ Хайко Масс в воскресенье заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".