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Зеленский заявил о задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной

Зеленский заявил о задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной
Президент Владимир Зеленский заявил о задаче сделать Харьков украинской Кремниевой долиной, то есть центром IT-индустрии в Украине. Кроме того, город собираются сделать столицей оборонной промышленности.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонной промышленности, машиностроения и IT, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - заявил президент.

Отметим, Кремниевая долина - территория в американском штате Калифорния, где расположены штаб-квартиры многих компаний и международных высокотехнологичных корпораций, в том числе Apple, Facebook и Google.

Напомним, ранее Зеленский поручил правительству разработать законопроекты, направленные на развитие IT-индустрии в Украине. Документы должны быть вынесены на рассмотрение Верховной рады в трехмесячный срок.
Кроме того, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сказал, что Украина готова приютить IT-компании и специалистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска из-за кризиса в стране.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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