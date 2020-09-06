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Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в Грузию

Живет надеждами. Саакашвили составил новый план по возвращению в Грузию
. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого назначили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины, сообщил, что в понедельник объявит о плане по возвращению на родину, передает РИА Новости.

"Завтра сделаю обращение в связи с планом своего возвращения", – написал Саакашвили в своем Facebook.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария, комментируя журналистам намерение Саакашвили, сказал: "Пусть приезжает".


заявлял о намерении возвратиться на родину. По его словам, во времена его правления было допущено немало ошибок, однако теперь он получил достаточно опыта, чтобы "достойно служить своей стране".

До этого Саакашвили не раз высказывался по поводу предстоящих парламентских выборов в Грузии, отмечая, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства и на выборах "готов бороться на передней линии".

# Политика
По материалам: ria.ru

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