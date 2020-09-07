Айза Анохина хочется расстаться с Олегом Майами

Влада Некрасова

Айза Анохина продолжает шокировать общественность. Сначала хип-хоп исполнительница опубликовала свои гениталии у себя Instagram, которые предназначались Олегу Майами, а теперь заявляет, что хочет с ним расстаться.

Несколько часов назад девушка решила ответить на порцию вопросов о себе. Ответы Айза публиковала у себя в Instagram. Один из них поверг поклонников в шок. На вопрос, помогает ли Олег справиться с паническими атаками, которым подвержена телеведущая, Айза написала, что хочет «избавить его от себя», а также отметила, что молодой избранник часто делает ей только хуже.

«Частенько задумываюсь о том, чтобы избавить его от себя… Ибо я развалина. Мне нужно постоянно улетать в теплые края. Только так мои атаки уходят. Но я уже 9 месяцев в городе панических атак»,

— призналась Айза.

Позже девушка прокомментировала предположение подписчиков, что она якобы играет чувствами Олега. Блогер пошутила, что скорее играет в бадминтон. Такими ответами Айза окончательно запутала поклонников пары.

Напомним, что до этого Майами опроверг слухи о свадьбе, написав, что хотел бы жениться на Айзе, но не будет этого делать.

Такие события в их личной жизни только подтвердили домыслы хэйтеров, что их история любви является частью пиар-стратегии.

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