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Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"

Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"

14 лет назад Алсу впервые стала мамой — на свет появилась ее дочь, которую они с мужем Яном Абрамовым назвали Сафиной. По случаю дня рождения дочери 37-летняя певица опубликовала в своем инстаграме новое фото девочки, оставив ей свои пожелания. Алсу отметила, что время летит так быстро, что она даже не успела заметить, как Сафина из маленькой девочки превратилась в настоящую девушку.

Ровно 14 лет назад, в 6.40 утра, на свет появилась моя нежная, добрая девочка — моя доченька Сафина. Сегодня уже прекрасная девушка, и порой даже не верится, что это мой ребенок! Когда успела так вырасти и повзрослеть? Будь счастлива, доченька. Ты скромная, умная, трудолюбивая и уже такая мудрая и глубокая. Это настоящее счастье — быть твоей мамой. Пусть все твои заветные мечты обязательно сбудутся!

— посвятила Алсу пост своей старшей дочери.


Сафина Абрамова

В комментариях многие подписчики присоединились к пожеланиям звездной мамы и отметили, что Сафина с каждым годом становится все больше похожа на своего отца Яна Абрамова. И если внешне девочка больше пошла в папу, то от мамы унаследовала любовь к музыке — она, как и младшая сестра Микелла, прославившаяся на всю страну своим участием в проекте "Голос. Дети" (и последовавшим скандалом), учится в детской музыкальной школе имени Гнесиных и играет на рояле и гитаре.


 


Напомним, месяц назад Алсу также поздравляла в инстаграме своего четырехлетнего сына Рафаэля. Незадолго до этого в одном из своих прямых эфиров на этой платформе певица рассказала, почему пока не хочет показывать своим поклонникам лицо мальчика. Певица объяснила, что Рафаэль еще слишком маленький, и уточнила, что ровно по той же причине первые несколько лет оберегала от внимания прессы и своих двоих дочерей.

Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине — шесть. И никто не удивлялся. Никуда я его не спрятала. Просто он слишком маленький. Когда он сам подрастет и решит завести аккаунт, захочет сказать всем "привет", тогда он это и сделает,

— ответила Алсу на один из самых часто задаваемых вопросов подписчиков.


Ян Абрамов и Алсу с детьми


Алсу с дочерьми Микеллой и Сафиной
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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