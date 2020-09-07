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Аналитики BTS рассказывают, почему «Dynamite» так успешен в мире

Аналитики BTS рассказывают, почему «Dynamite» так успешен в мире

BTS стали первой корейской группой в истории, кто смог завоевать первое место в чарте Billboard Hot 100, а после успеха, разумеется, не смогли остаться незамеченными самыми престижными компаниями мира. Издание Forbes также уделило внимание айдолам.


@bts_bighit

«BTS переступили последний рубеж мировых поп-звезд. Успех «Dynamite» — это не что иное, как смена парадигмы в отношении западных слушателей к «незападным» артистам»,


— написали в Forbes.
@bts_bighit

Чарт Billboard Hot 100 основан на потоковых воспроизведениях в сети, продажах песен в различных музыкальных ресурсах, физических продажах альбомов, воспроизведений на радио, просмотрах клипов на YouTube и многих других показателях. По сравнению с чартом Billboard 200, где важно влияние фандомов бэндов, в чарте Hot 100 представлены хиты, которые полюбились публике в целом.

@bts_bighit

Получается, что «Динамит» заработал большую популярность не только благодаря фанатам, но и обычным людям, не являющимися частью АРМИ. Аналитики заявляют, что трек получил признание большого количества стран из-за точной стратегии локализации, использованной командой BigHit.

«Они сделали трек на английском языке, работали с зарубежными продюсерами, исполнили его в стиле диско, который популярен во многих странах, а также выпустили его в удобное для прослушивания в Америке время. Очень грамотный подход»,

— дали комментарий аналитики.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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