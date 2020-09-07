Аналитики BTS рассказывают, почему «Dynamite» так успешен в мире

Влада Некрасова

BTS стали первой корейской группой в истории, кто смог завоевать первое место в чарте Billboard Hot 100, а после успеха, разумеется, не смогли остаться незамеченными самыми престижными компаниями мира. Издание Forbes также уделило внимание айдолам.

@bts_bighit

«BTS переступили последний рубеж мировых поп-звезд. Успех «Dynamite» — это не что иное, как смена парадигмы в отношении западных слушателей к «незападным» артистам»,

— написали в Forbes.@bts_bighit

Чарт Billboard Hot 100 основан на потоковых воспроизведениях в сети, продажах песен в различных музыкальных ресурсах, физических продажах альбомов, воспроизведений на радио, просмотрах клипов на YouTube и многих других показателях. По сравнению с чартом Billboard 200, где важно влияние фандомов бэндов, в чарте Hot 100 представлены хиты, которые полюбились публике в целом.

@bts_bighit

Получается, что «Динамит» заработал большую популярность не только благодаря фанатам, но и обычным людям, не являющимися частью АРМИ. Аналитики заявляют, что трек получил признание большого количества стран из-за точной стратегии локализации, использованной командой BigHit.

«Они сделали трек на английском языке, работали с зарубежными продюсерами, исполнили его в стиле диско, который популярен во многих странах, а также выпустили его в удобное для прослушивания в Америке время. Очень грамотный подход»,

Billboard Hot 100 #1 Dynamite!!!!!!!!!!!!! 🤯 다이너마이트 기타연습중 #SUGA 같이 들어보아요 (https://t.co/TtqtSfJh9L) — 방탄소년단 (@BTS_twt) September 3, 2020

— дали комментарий аналитики.Подпишись на нас в Яндекс Новости