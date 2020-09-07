Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым

Влада Некрасова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Глава российской дипломатии прибыл сегодня, 7 сентября, в столицу арабской республики.

Также на понедельник у Лаврова запланирована встреча с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Это первый визит Лаврова в Сирию с февраля 2012 года.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что в Дамаск прибыла делегация правительства РФ во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. На снимках, опубликованных СМИ, также запечатлён спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов.

Как передаёт сирийское государственное информагентство SANA, ранее Башар Асад принял делегацию России в расширенном составе, которую возглавляют вице-премьер Юрий Борисов и министр иностранных дел Сергей Лавров.