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Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым

Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Глава российской дипломатии прибыл сегодня, 7 сентября, в столицу арабской республики.

Также на понедельник у Лаврова запланирована встреча с сирийским коллегой Валидом Муаллемом.

Это первый визит Лаврова в Сирию с февраля 2012 года.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что в Дамаск прибыла делегация правительства РФ во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. На снимках, опубликованных СМИ, также запечатлён спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов.

Как передаёт сирийское государственное информагентство SANA, ранее Башар Асад принял делегацию России в расширенном составе, которую возглавляют вице-премьер Юрий Борисов и министр иностранных дел Сергей Лавров.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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