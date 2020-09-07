Бадан – простые правила выращивания

Анастасия Иванова

Из всего огромного разнообразия декоративных растений для открытого грунта обязательно надо выделить бадан, который отлично растет и пышно цветет в условиях климата средней полосы. Изысканное и вовсе не требовательное в уходе растение не отнимет много сил и времени у садовода, но зато порадует оригинальным цветением весной и декоративной зеленью на протяжении всего сезона.

Обычно бадан начинает свое цветение в марте, и длится оно на протяжении всей весны. Но иногда растение зацветает и осенью. Восхитительные цветки бадана собраны в шаровидные соцветия, и в зависимости от сорта растения цветонос может достигать 50 см в высоту. Цветет бадан розовыми, белыми и всеми оттенками фиолетового цвета.

После окончания цветения бадан превращается в декоративно-лиственное растение для украшения летнего сада. За исключением бадана реснитчатого, все сорта этого растения имеют вечнозеленые листья. Поэтому бадан не теряет своей привлекательности круглый год.

Для новичков-цветоводов это растение в первую очередь привлекательно крайней непритязательностью в уходе. Растение бадан на солнце, хотя может смириться и с тенью, но все же на открытых участках цветение будет более интенсивным. Растение подавляет рост сорной травы, и практически не требует ухода.





Посадка и уход

Саженцы бадана лучше всего высаживать в середине осени или в самом начале весны, когда грунт пропитан влагой. Хотя кусты этой культуры компактные, между саженцами следует оставлять шаг не менее 35 см, чтобы растение имело возможность разрастаться в стороны. Под бадан сразу же стоит выделить участок, на котором соседи не будут мешать ему развиваться.

Хотя бадан можно смело назвать самым неприхотливым растением в наших садах, все же, чтобы иметь красивую листву и пышные цветы необходимо выполнять простые правила ухода. Это растение не отнимет много времени.

При посадке следует удобрить куст, подсыпав в лунку компост или минеральное комплексное удобрение для цветущих. После этого бадан можно не удобрять два-три года.

Поливы нужны систематические, так как растение будет расти на солнечном участке. Поливают только в засуху, так как в сезон дождей растению хватит естественных осадков. Но даже в засуху поливать бадан слишком часто не нужно.

Обрезают бадан весной и только те листья, которые подмерзли.

Если бадан не будет цвести, то, скорее всего, его надо удобрить. Подойдет любое минеральное удобрение для цветущих. Важно учесть, что перерыв между внесением удобрений должен быть минимум два месяца.

Эту культуру можно выращивать и в тени, там, где другие растения просто не смогут жить. Очень красиво смотрится бадан под крупными деревьями. Но в этом случае может не быть обильного цветения.