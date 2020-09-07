«Бесполезная трата денег», — Фирсов отказался платить за похороны Легкоступовой

Влада Некрасова

Одна из самых близких и преданных друзей Валентины Легкоступовой Наталья Штурм, посещая разные передачи и сотрудничая с некоторыми изданиями, поделилась интересной информацией: яхтсмен Юрий Фирсов, некогда заявляющий, что «любит Валечку больше жизни» и «спускает» на нее все свое внушительное состояние, которого, кстати, тоже не оказалось, не потратил на прощальную церемонию и необходимые покупки ни рубля.

«Он не вкладывал собственных денег»,

— говорила Штурм.

Общественность данный факт возмутил. Любил ли он действительно женщину, которую даже не желал проводить в последний путь? Однако, это не единственный компрометирующий факт, который был «в рукаве» у Натальи. Также она припомнила ему разговоры о недвижимости в Феодосии, которой владеет семья Валентины. По словам Штурм, квартиры — это единственная цель Фирсова, ради которой этот брак был заключен.

«В Феодосии они обвенчались. А на второй день после венчания Фирсов позвонил пожилой матери Легкоступовой и заявил: «Здравствуйте, Татьяна Ивановна, ну что с квартирами в Феодосии будем делать?» Вот так»,

— заявила подруга Вали.

Разумеется, доказательств в достоверности информации у публики нет, но факт остается фактом: Легкоступова умерла через несколько дней после венчания. Странное совпадение, не так ли?

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