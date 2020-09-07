Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Бесполезная трата денег», — Фирсов отказался платить за похороны Легкоступовой

«Бесполезная трата денег», — Фирсов отказался платить за похороны Легкоступовой

Одна из самых близких и преданных друзей Валентины Легкоступовой Наталья Штурм, посещая разные передачи и сотрудничая с некоторыми изданиями, поделилась интересной информацией: яхтсмен Юрий Фирсов, некогда заявляющий, что «любит Валечку больше жизни» и «спускает» на нее все свое внушительное состояние, которого, кстати, тоже не оказалось, не потратил на прощальную церемонию и необходимые покупки ни рубля.


«Он не вкладывал собственных денег»,

— говорила Штурм.

Общественность данный факт возмутил. Любил ли он действительно женщину, которую даже не желал проводить в последний путь? Однако, это не единственный компрометирующий факт, который был «в рукаве» у Натальи. Также она припомнила ему разговоры о недвижимости в Феодосии, которой владеет семья Валентины. По словам Штурм, квартиры — это единственная цель Фирсова, ради которой этот брак был заключен.

«В Феодосии они обвенчались. А на второй день после венчания Фирсов позвонил пожилой матери Легкоступовой и заявил: «Здравствуйте, Татьяна Ивановна, ну что с квартирами в Феодосии будем делать?» Вот так»,

— заявила подруга Вали.

Разумеется, доказательств в достоверности информации у публики нет, но факт остается фактом: Легкоступова умерла через несколько дней после венчания. Странное совпадение, не так ли?

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб»
В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб»
В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное питание. Кузбасс»
В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное
Новосибирский государственный университет проводит Школьный технический форум
Новосибирский государственный университет проводит Школьный
Лакмусовая бумажка для украинских политиков: Луганск о заявлении Фокина
Лакмусовая бумажка для украинских политиков: Луганск о заявлении
Пьянящая черная орхидея, теплый кашмеран, сочный цитрус: 10 новых осенних ароматов
Пьянящая черная орхидея, теплый кашмеран, сочный цитрус: 10 новых
Характеристика Весов по Восточному гороскопу
Характеристика Весов по Восточному гороскопу
Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт
Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане
Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая

Топ на сегодня

Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Еще по теме

Умерла певица Валентина Легкоступова
В долгах: Легкоступова полгода не платила за квартиру, а Фирсов ищет работу
«Была драка» — соседи рассказали о последних минутах жизни Валентины Легкоступовой
«Он не отдаст квартиру» — муж умершей Валентины Легкоступовой претендует на её наследство