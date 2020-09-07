«Без искусственных красителей»: Польза и вред маслин для организма.
Про пользу маслин до сих пор ходят слухи. Большинство считают, что полезнее всего есть именно оливки так это натуральные плоды без добавления красителей, а вот маслины как раз-таки те плоды, которые окрашивают в черный цвет. Но на самом деле этот цвет маслины получают в ходе зрелости.
Если взять любой овощ или ягоду в разных степенях зрелость, то и вкус у них будет отличаться, так и у оливок и маслин. Поэтому можно не переживать за то, что маслины черные из-за красителей. Это их естественный цвет зрелости. Осталось разобраться в их полезности и в том могут ли маслины принести вред для здоровья.
Содержание
1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания
Пищевая ценность
Белки 0.5 гр.
Жиры 14 гр.
Углеводы 0 гр.
Калорийность 133 ккал (на 100 гр.).
Химический состав
Витамины А, С, Е, К, РР.
Витамины группы В.
Каротин.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Железо.
Марганец.
Медь.
Селен.
Цинк.
Помимо витаминов и минералов в составе маслин так же находятся незаменимые аминокислоты, заменимые аминокислоты, насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.
Полезные свойства
От данного списки витамином и полезных кислот организм получает много полезного. Например, употребление маслин повышает именную систему человека, а для мужчин этот продукт особо полезен так как маслины улучшают работу сперматозоидов.
В общем маслины полезны не только для мужчин, они помогают человеку справиться со многими недугами и улучшает работу многих органов. Более подробно о полезных свойствах:
Придает организму состояние бодрости.
Нормализует работу Желудочно-кишечного тракта.
Восстанавливает работу сердечной мышцы.
Уменьшает уровень холестерина в кровеносных сосудах.
Выводи из организма токсины и шлаки.
Быстро помогает переваривать пищу.
Укрепляет косные ткани и суставы.
Отличный продукт для похудения.
Есть медицинские препараты в состав, которых входят в состав маслины. Эти препараты помогают заживлять раны, смягчать кожу, устранять спазмы. Также препараты с маслинами действуют как слабительное и мочегонное средство.
Противопоказания
Противопоказания — это список того при каких обстоятельствах нельзя есть маслины иначе они могут навредить организму. К таким противопоказаниям относятся:
Хронический панкреатит и холецистит.
Наличие желчнокаменной болезни.
Язва.
Спайки в кишечнике.
Аллергия.
Индивидуальная непереносимость.
Детский возраст младше 5 лет.
Польза и вред маслин зависит от свежести плодов и правильной консервации. Если соблюдать все нормы безопасности и есть маслины в умеренных количествах, то они принесут только пользу для организма.