«Без искусственных красителей»: Польза и вред маслин для организма.

Лидия Мартынова

Про пользу маслин до сих пор ходят слухи. Большинство считают, что полезнее всего есть именно оливки так это натуральные плоды без добавления красителей, а вот маслины как раз-таки те плоды, которые окрашивают в черный цвет. Но на самом деле этот цвет маслины получают в ходе зрелости.

Если взять любой овощ или ягоду в разных степенях зрелость, то и вкус у них будет отличаться, так и у оливок и маслин. Поэтому можно не переживать за то, что маслины черные из-за красителей. Это их естественный цвет зрелости. Осталось разобраться в их полезности и в том могут ли маслины принести вред для здоровья.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 0.5 гр.Жиры 14 гр.Углеводы 0 гр.Калорийность 133 ккал (на 100 гр.).Витамины А, С, Е, К, РР.Витамины группы В.Каротин.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Железо.Марганец.Медь.Селен.Цинк.





Помимо витаминов и минералов в составе маслин так же находятся незаменимые аминокислоты, заменимые аминокислоты, насыщенные жирные кислоты, мононенасыщенные жирные кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.

Полезные свойства

От данного списки витамином и полезных кислот организм получает много полезного. Например, употребление маслин повышает именную систему человека, а для мужчин этот продукт особо полезен так как маслины улучшают работу сперматозоидов.

В общем маслины полезны не только для мужчин, они помогают человеку справиться со многими недугами и улучшает работу многих органов. Более подробно о полезных свойствах:

Придает организму состояние бодрости.Нормализует работу Желудочно-кишечного тракта.Восстанавливает работу сердечной мышцы.Уменьшает уровень холестерина в кровеносных сосудах.Выводи из организма токсины и шлаки.Быстро помогает переваривать пищу.Укрепляет косные ткани и суставы.Отличный продукт для похудения.

Есть медицинские препараты в состав, которых входят в состав маслины. Эти препараты помогают заживлять раны, смягчать кожу, устранять спазмы. Также препараты с маслинами действуют как слабительное и мочегонное средство.

Противопоказания

Противопоказания — это список того при каких обстоятельствах нельзя есть маслины иначе они могут навредить организму. К таким противопоказаниям относятся:

Хронический панкреатит и холецистит.Наличие желчнокаменной болезни.Язва.Спайки в кишечнике.Аллергия.Индивидуальная непереносимость.Детский возраст младше 5 лет.

Польза и вред маслин зависит от свежести плодов и правильной консервации. Если соблюдать все нормы безопасности и есть маслины в умеренных количествах, то они принесут только пользу для организма.