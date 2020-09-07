Безопасно ли для туристов ехать в Грецию

Влада Некрасова

Туристические власти Греции подтвердили новую политику по открытию границ для отдельных стран. В этом списке есть и Россия. Как Греция контролирует ситуацию с коронавирусом, и в какой перспективе ограничения по въезду россиян могут быть отменены, читайте в нашем материале.

В ГРЕЦИИ КОНТРОЛИРУЮТ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ

Греция делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить безопасность путешествующих людей и местных жителей. Об этом в интервью BBC заявил министр туризма Греции Харис Теохарис. По его словам, ситуация с коронавирусом в Греции – одна из самых благоприятных в Европе. Количество случаев COVID-19 в Греции по-прежнему намного ниже, чем в других странах ЕС.

Власти внедрили протоколы здравоохранения и обширные меры по ограничению распространения COVID-19 и постоянно следят за ситуацией в местах повышенного риска, действуя точечно там, где это необходимо.

Как подчеркнул министр, Греция занимает пятое место в Европе по количеству проведенных тестов на коронавирус. Ежедневно в стране проводится 16 тыс. тестов, в том числе, 8 тыс. тестов на пограничных пунктах. По словам Теохариса, большинство случаев коронавируса в Греции вызвано не въездным туризмом, а тем, что люди не соблюдают правила охраны труда и техники безопасности.

Так, по данным министерства гражданской защиты Греции, в период с 1 июля по 30 августа на пунктах въезда в страну было проведено 406 857 проверок прибывающих посетителей, из которых всего в 853 случаях был обнаружен коронавирус.

Всего с момента возобновления международного авиасообщения (1 июля) Греция приняла более 3,2 млн иностранных гостей. Общее количество заболевших коронавирусом в стране приблизилось к 10,8 тыс. человек.

В первую очередь на въезде тестируют тех туристов, у которых больше шансов стать носителями вируса. Таких посетителей «вычисляет» программа EVA, созданная для проверки рисков COVID-19.

Искусственный интеллект EVA анализирует данные, которые интуристы загружают в электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, и на основе этой информации предлагает компетентным службам проверить конкретных прибывающих туристов.

РОССИЯ КАК ПРИМЕР НОВОЙ ПОЛИТИКИ

По словам Теохариса, Греция будет проводить новую политику по открытию границ для отдельных стран. Первоначально разрешается ограниченный доступ в 500 путешественников в неделю, и если эпидситуация в связи с прибытиями туристов из этой страны остается благополучной, то постепенно квота будет расширяться.

«В любом случае поток путешественников регулярно и систематически контролируется соответствующими службами», - подчеркнул министр.

Напомним, Греция заявила о готовности принимать российских туристов с 7 сентября. Квота – 500 человек в неделю. Сейчас греческие власти ждут ответа российской стороны.

Российские туроператоры предположили, что в случае возобновления авиасообщения между странами греческая квота на российский рынок будет поэтапно увеличиваться, и со временем будет отменена.

КАК ДЕЙСТВУЕТ СХЕМА ТУРИСТИЧЕСКОГО КОРИДОРА С ИЗРАИЛЕМ

По такой схеме Греция открыла въезд туристам из Израиля. Условия прибытия израильтян аналогичны тем, что предложены россиянам, включая отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия. Единственное отличие - география аэропортов: израильтянам разрешили прибывать прямыми рейсами еще и на Корфу.

На первом этапе (с 17 августа по 31 августа) Греция принимала из Израиля до 600 человек в неделю. На втором этапе (с 1 по 15 сентября) квота удвоилась: сейчас это 1200 человек в неделю.

В Израиле надеются, что к октябрю греческая сторона снимет все ограничения по въезду.