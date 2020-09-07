"Большие гастроли" переходят в оффлайн

Лидия Мартынова

"Большие гастроли" после пяти месяцев онлайн-режима возвращаются к привычному формату. Так, 7 сентября Государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) выступит в Смоленске, сообщили в пресс-службе проекта.

На сцене Смоленского государственного драматического театра им. А.С. Грибоедова пройдет моноспектакль "Пилорама+".





"Наконец-то сезон "Больших гастролей" открывается в режиме офлайн! — отмечает Сергей Пускепалис, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Федора Волкова. — Первый русский театр имени Федора Григорьевича Волкова открывает сезон "Больших гастролей"… Для нас это огромная честь".

Также с 22 по 27 сентября запланированы "Большие гастроли" Александринского театра в Республике Коми. Государственный академический Малый театр 26 и 27 сентября выступит на сцене Тульского театра драмы, а 28 и 29 ноября — на сцене Русского театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе.

Всего до конца 2020 года намечены "Большие гастроли" 13-ти театров в 14 городов, планируется 50 показов спектаклей.