Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая

Вадим Карасев

Британский музей пополнил свое внушительное собрание работ японского художника Кацусика Хокусая (1760−1849). Музеем были куплены 103 рисунка, сделанных Хокусаем в 1829 году и остававшихся до сих пор неизданными.

Серия рисунков предназначалась для книги под названием «Великая иллюстрированная книга всего», но по неясным причинам книга так и не была опубликована. Рисунки Хокусая купил французский ювелир Анри Вевер (Henri Vever, 1854−1942), который был одним из первых коллекционеров гравюр укиё-э в Европе и входил в число основателей парижского общества «Друзья японского искусства». Последнее упоминание об этой работ Хокусая относится к 1948 году, когда рисунки были проданы на аукционе. С тех пор они находились в частных коллекциях. В прошлом году владельцы решили продать рисунки, и этим предложением воспользовался Британский музей.

Обитатели Кореи, Китая и Индии. Хокусай, 1829

Среди рисунков есть частые для Хокусая изображения животных, растений, пейзажей, сценки на исторические, мифологические и литературные сюжеты. Помимо сюжетов из культуры Китая и Японии, есть работы, связанные с Индией, Юго-Восточной и Центральной Азией, мотивы которых больше нигде в творчестве Хокусая не встречаются. Рисунки были созданы в очень тяжелый период в жизни художника. Ему было семьдесят лет, недавно он овдовел и перенес инсульт, к тому же он впал в бедность из-за долгов своего внука. В эти годы он создал мало работ, что еще больше увеличивает значение этих рисунков. «Эти работы — новое крупное открытие, значительно расширяющее наши знания о деятельности художника в ключевой период его жизни и творчества. Все 103 произведения выполнены с традиционной фантазией, изобретательностью и мастерством рисования, которые присущи поздним работам Хокусая, и замечательно, что они наконец-то могут быть доступны многим любителям его творчества со всего мира», — говорит почетный научный сотрудник Британского музея Тим Кларк.

Все рисунки и оригинальный деревянный футляр, где они хранились, были оцифрованы в высоком разрешении и теперь доступны для ознакомления на сайте музея. Британский музей планирует также выставку рисунков, о сроках проведения которой будет объявлено позже.