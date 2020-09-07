«Чтобы вам было не скучно», — Олег Майами предложил фанатам «развлечься» с интимным фото Айзы

Влада Некрасова

Пользователи сети, интересующиеся скандалами и выходками Айзы Долматовой, были в шоке от реакции ее бойфренда Олега Майами на публикацию инстадивы зоны бикини без цензуры. Они полагали, что после такого откровенного позора Олег бросит скандалистку или, как минимум, выскажет свое мужское слово «Против», однако, парень, который, по словам пользователей сети, «к ничему мужскому отношение не имеет», кажется, был несказанно счастлив такой оплошности своей подружки.

Парочка селебрити со всей душой поблагодарила фолловеров за активность, репосты и призналась, что давно у них не было такой хорошей «раскрутки инсты».

«Мы хотели сказать вам огромное спасибо за вашу активность. У нас она сейчас просто дикая!»

— сообщили фейковые возлюбленные.

Но на этом Майами не перестал удивлять публику и предложил своим подписчикам онанировать на «случайно» появившееся интим-фото Айзы, а чтобы было не скучно во время развлечения, посоветовал послушать его новый альбом. Удобно… и реклама песенок, и подписчики растут.

«Чтобы вам не было скучно и одиноко онанировать на фотографию моей возлюбленной, хочу вам порекомендовать хорошее музыкальное сопровождение – мой новый альбом Miami airlines»,

— сообщил бойфренд Долматовой.

Да, с таким парнем и врагов не надо. По мнению общественности, уважение к Айзе у него отсутствует.

«Совсем уже долбанулись? Он свою женщину продает???»

— эмоционально высказывается мужчина.Подпишись на нас в Яндекс Новости