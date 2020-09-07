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«Чтобы вам было не скучно», — Олег Майами предложил фанатам «развлечься» с интимным фото Айзы

«Чтобы вам было не скучно», — Олег Майами предложил фанатам «развлечься» с интимным фото Айзы

Пользователи сети, интересующиеся скандалами и выходками Айзы Долматовой, были в шоке от реакции ее бойфренда Олега Майами на публикацию инстадивы зоны бикини без цензуры. Они полагали, что после такого откровенного позора Олег бросит скандалистку или, как минимум, выскажет свое мужское слово «Против», однако, парень, который, по словам пользователей сети, «к ничему мужскому отношение не имеет», кажется, был несказанно счастлив такой оплошности своей подружки.


Парочка селебрити со всей душой поблагодарила фолловеров за активность, репосты и призналась, что давно у них не было такой хорошей «раскрутки инсты».

«Мы хотели сказать вам огромное спасибо за вашу активность. У нас она сейчас просто дикая!»

— сообщили фейковые возлюбленные.
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LOVE

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Но на этом Майами не перестал удивлять публику и предложил своим подписчикам онанировать на «случайно» появившееся интим-фото Айзы, а чтобы было не скучно во время развлечения, посоветовал послушать его новый альбом. Удобно… и реклама песенок, и подписчики растут.

«Чтобы вам не было скучно и одиноко онанировать на фотографию моей возлюбленной, хочу вам порекомендовать хорошее музыкальное сопровождение – мой новый альбом Miami airlines»,

— сообщил бойфренд Долматовой.
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Не знаю, как для вас, но для меня самое ценное в жизни - это свобода. Свобода выбора, свобода слова, свобода воли. Думаю, вы поняли! И сегодня я узнала, что этого всего могут лишить просто так. Без причины... Так произошло с Максимом Шугалеем, который прилетел в Ливию по делам, но уже не смог оттуда вернуться к семье. Его удерживают в тюрьме насильно и, кажется, не собираются отдавать. Про него написаны сотни статей, даже сняты 2 фильма (второй выходит в сентябре), но непонятно, почему еще никто его оттуда не вытащил! Надеюсь, что чем больше людей узнает об этой истории, тем скорее Максим вернется домой. Русские своих не бросают! #русскиенесдаются #шугалей #шугалей2

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Да, с таким парнем и врагов не надо. По мнению общественности, уважение к Айзе у него отсутствует.

«Совсем уже долбанулись? Он свою женщину продает???»

— эмоционально высказывается мужчина.
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Во время съёмок мне иногда приходится переодеваться по 10 раз в день. При этом все вещи должны идеально выглядеть в кадре. А на сборы у меня обычно 5 минут😹 Поэтому из всей техники дома я больше всего рада именно парогенератору от @laurastar_russia, ведь он разглаживает одежду в два раза быстрее! Все благодаря функции вертикального отпаривания - идеально для быстрого разглаживания рубашек, платьев и блузок. А ещё с его помощью постельное бельё можно гладить даже в 4 слоя - и всё прогладится со всех сторон! И это тоже не все преимущества! Активная доска, которая сама расправляет ткань и фиксирует ее, чтобы не было никаких заломов! Обеззараживающий пар, убивающий 99,999% бактерий - идеально для детских вещей! И насадка для деликатных тканей - можно смело гладить любые вещи не боясь их испортить! Гладить я обычно не люблю, но сейчас это стало гораздо проще!))) что из домашних дел вызывает у вас большее раздражение!?))) мое - мыть посуду 😭😹🤍🌙💭

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По материалам: popcake.tv

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