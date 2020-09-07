ЦИК работает над сервисами для исключения двойного голосования

Анастасия Иванова

Проверка однократности в режиме онлайн

ЦИК разрабатывает цифровые сервисы для предотвращения двойного голосования, а также для автоматической проверки подписных листов кандидатов, которые будет внедрять на выборах по мере готовности сначала в режиме эксперимента, сообщил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.

ЦИК РФ выявил 35 случаев попытки двойного голосования по поправкам в конституцию, сообщал ранее Лопатин. Он пояснил, что 25 случаев выявлены в ходе голосования и ещё 10 обнаружились в ходе проверки Центризбиркома.

"Сейчас идет работа над описанием требований пользователей к функционалу сервиса по противодействию двойному голосованию. Изучается, сколько он может стоить. Разработка может быть реализована как мобильное приложение для членов избирательных комиссий либо в качестве сервиса в личном кабинете на портале Госуслуг", - сказал Лопатин.