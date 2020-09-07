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Цивилизацию в РФ принесли украинцы: Кулеба напомнил россиянам о важных страницах в их истории

Цивилизацию в РФ принесли украинцы: Кулеба напомнил россиянам о важных страницах в их истории

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Продолжая репрессии против украинского языка и украинской культуры, россияне забывают, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина и украинцы.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне», — сказал министр.

Также он призвал Россию не забывать о вкладе украинцев в строительство экономики этого государства.

В связи с этим глава МИДа считает нелишне напомнить соотечественникам в РФ, что украинское государство помнит о них.

«Сказать нам нужно сейчас, что, дорогие украинцы России, как бы вам сложно не было сейчас, но украинское государство всегда будет помнить о вас, о ваших прадедах, которые строили целые города, строили, приносили цивилизацию на отдельные территории Российской Федерации», — сказал министр.

Также он отметил, что Украине нужно серьезно переосмыслить политику в отношении иностранных украинцев, помогать им в России в условиях почти тотального контроля ФСБ.

Напомним, что одной из недружественных акций со стороны властей РФ стало решение о ликвидации региональной организации «Сибирский центр украинской культуры «Ciрий Клин» на территории, где этнические украинцы проживают уже более 400 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за обострения на Донбассе, во время которого погиб один украинский воин и один был ранен.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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