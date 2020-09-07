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"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции

"Дорогих товарищей" Кончаловского показали в Венеции
Премьера исторической драмы Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" состоялась в понедельник утром на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.

Показ картины, вошедшей в основной конкурс фестиваля, прошел первым утренним сеансом сразу на двух площадках кинобиеннале: в главном Большом зале Дворца кино и в соседнем зале Джардини. Всего же за два дня "Дорогих товарищей" покажут 15 раз.

Несмотря на дождливое утро, кинозал заполнился на две трети от своей максимальной вместимости, и это при том, что ранее руководство фестиваля урезало число мест на всех сеансах ровно наполовину, чтобы обеспечить "шахматную" рассадку зрителей.


Картину снабдили английскими и итальянскими субтитрами, для которых переводчикам пришлось побороться с привычными советскому человеку терминами и реалиями: "паек", "комсомольский актив", "обком", "воспитательно-разъяснительная работа".


Картина, главную роль в которой сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая, основана на реальных событиях, произошедших в 1962 году в Новочеркасске, где во время забастовки были расстреляны рабочие. Героиня Высоцкой – убежденная коммунистка, деятель горкома партии, готовая до рукоприкладства защищать фигуру Сталина в споре с дочерью.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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