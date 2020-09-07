«Дошутились», — YouTube-шоу Comment Out потеряло всех партнеров из-за шуток о Белоруссии

Влада Некрасова

YouTube-канал «Чикен Карри» захейтили после выпуска с Лолитой и Юрием Музыченко из-за неуместных и жестоких шуток про протесты в Белоруссии. После инцидента многие партнеры проекта отказались продолжать сотрудничество с создателями «Чикен Карри», посчитав такое отношение к страдающим людям хамским и невежественным.

© Instagram / lolitamilyavskaya, yra_muzichenko

«Потеряли они и «Unilever Россия», и «Mars», и «Магнит», и «Яндекс.Лавку»…»

— делится информацией комментатор на YouTube.

Александр Гудков и Владимир Маркони не отпустили ни одного саркастичного комментария в сторону компаний, которые от них отказались. По-видимому, поняли, что перегнули палку никому не смешными шутками, кроме них самих, конечно же.

«Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину»

Ряд компаний отказались от партнёрства с шоу «Comment Out» после шуток о протестах в Беларуси и Хабаровске. Пока что среди них Univeler, в которую входят Axe, Lipton и Calvé, а также «Яндекс.Лавка»https://t.co/3FyrYC7DUR pic.twitter.com/5p7TE3ijYy — Лентач (@the_lentach) September 7, 2020

Шутники даже попытались извиниться, опубликовав пост, однако, ничего похожего на «Простите» или «Нам очень жаль» в публикации обнаружено не было.

«Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили»,

— написали Маркони и Гудков.

Интересный способ оправдания выпуска, в котором ведущие весело предлагали сравнить бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии с гигиеническими прокладками.

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