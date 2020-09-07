«Дошутились», — YouTube-шоу Comment Out потеряло всех партнеров из-за шуток о Белоруссии
YouTube-канал «Чикен Карри» захейтили после выпуска с Лолитой и Юрием Музыченко из-за неуместных и жестоких шуток про протесты в Белоруссии. После инцидента многие партнеры проекта отказались продолжать сотрудничество с создателями «Чикен Карри», посчитав такое отношение к страдающим людям хамским и невежественным.
«Потеряли они и «Unilever Россия», и «Mars», и «Магнит», и «Яндекс.Лавку»…»
— делится информацией комментатор на YouTube.
Александр Гудков и Владимир Маркони не отпустили ни одного саркастичного комментария в сторону компаний, которые от них отказались. По-видимому, поняли, что перегнули палку никому не смешными шутками, кроме них самих, конечно же.
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Компания Unilever и «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после неудачного выпуска с Юрой Музыченко и Лолитой Милявской. Также от сотрудничества отказались представители «Магнит» и «Mars». «Мы не разделяем ценностей и высказываний авторов и ведущих шоу. По принятой практике в этой интеграции нашего партнера, где был упомянут бренд «Магнит», авторский контент заранее не согласовывался с рекламодателем. Мы считаем оскорбление аудитории неприемлемым в любой ситуации», — заявил представитель «Магнита». «Рекламная интеграция Dreamies на канале «Чикен Карри» носила разовый характер. Мы не планируем интеграции в дальнейшие выпуски. Как рекламодателю, нам не было известно заранее о содержании выпуска Comment Out, и мы не имели возможность влиять на него. Оскорбление аудитории является неприемлемым», — ответили в Mars. Смотрели выпуск? Как вам?
«Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину»
Ряд компаний отказались от партнёрства с шоу «Comment Out» после шуток о протестах в Беларуси и Хабаровске. Пока что среди них Univeler, в которую входят Axe, Lipton и Calvé, а также «Яндекс.Лавка»https://t.co/3FyrYC7DUR pic.twitter.com/5p7TE3ijYy— Лентач (@the_lentach) September 7, 2020
Шутники даже попытались извиниться, опубликовав пост, однако, ничего похожего на «Простите» или «Нам очень жаль» в публикации обнаружено не было.
«Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили»,— написали Маркони и Гудков.
Интересный способ оправдания выпуска, в котором ведущие весело предлагали сравнить бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии с гигиеническими прокладками.Подпишись на нас в Яндекс Новости