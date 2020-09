«Дошутились», — YouTube-шоу Comment Out потеряло всех партнеров из-за шуток о Белоруссии

View this post on Instagram

Компания Unilever и «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после неудачного выпуска с Юрой Музыченко и Лолитой Милявской. Также от сотрудничества отказались представители «Магнит» и «Mars». «Мы не разделяем ценностей и высказываний авторов и ведущих шоу. По принятой практике в этой интеграции нашего партнера, где был упомянут бренд «Магнит», авторский контент заранее не согласовывался с рекламодателем. Мы считаем оскорбление аудитории неприемлемым в любой ситуации», — заявил представитель «Магнита». «Рекламная интеграция Dreamies на канале «Чикен Карри» носила разовый характер. Мы не планируем интеграции в дальнейшие выпуски. Как рекламодателю, нам не было известно заранее о содержании выпуска Comment Out, и мы не имели возможность влиять на него. Оскорбление аудитории является неприемлемым», — ответили в Mars. Смотрели выпуск? Как вам?