Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Дошутились», — YouTube-шоу Comment Out потеряло всех партнеров из-за шуток о Белоруссии

«Дошутились», — YouTube-шоу Comment Out потеряло всех партнеров из-за шуток о Белоруссии

YouTube-канал «Чикен Карри» захейтили после выпуска с Лолитой и Юрием Музыченко из-за неуместных и жестоких шуток про протесты в Белоруссии. После инцидента многие партнеры проекта отказались продолжать сотрудничество с создателями «Чикен Карри», посчитав такое отношение к страдающим людям хамским и невежественным.


© Instagram / lolitamilyavskaya, yra_muzichenko

«Потеряли они и «Unilever Россия», и «Mars», и «Магнит», и «Яндекс.Лавку»…»


— делится информацией комментатор на YouTube.

Александр Гудков и Владимир Маркони не отпустили ни одного саркастичного комментария в сторону компаний, которые от них отказались. По-видимому, поняли, что перегнули палку никому не смешными шутками, кроме них самих, конечно же.

View this post on Instagram

Компания Unilever и «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с шоу Comment Out после неудачного выпуска с Юрой Музыченко и Лолитой Милявской. Также от сотрудничества отказались представители «Магнит» и «Mars». «Мы не разделяем ценностей и высказываний авторов и ведущих шоу. По принятой практике в этой интеграции нашего партнера, где был упомянут бренд «Магнит», авторский контент заранее не согласовывался с рекламодателем. Мы считаем оскорбление аудитории неприемлемым в любой ситуации», — заявил представитель «Магнита». «Рекламная интеграция Dreamies на канале «Чикен Карри» носила разовый характер. Мы не планируем интеграции в дальнейшие выпуски. Как рекламодателю, нам не было известно заранее о содержании выпуска Comment Out, и мы не имели возможность влиять на него. Оскорбление аудитории является неприемлемым», — ответили в Mars. Смотрели выпуск? Как вам?

A post shared by XO NEWS (@xonewsyoutube) on

«Мы понимаем наших партнеров и уважаем их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину»

Шутники даже попытались извиниться, опубликовав пост, однако, ничего похожего на «Простите» или «Нам очень жаль» в публикации обнаружено не было.

«Формирование гражданского общества и мирные протесты — важная тема. Мы неделями следили (и продолжаем следить) за ситуацией и поддерживаем вашу позицию. И не могли обойти эту тему стороной. Потому что хотим, чтобы об этом говорили»,

— написали Маркони и Гудков.

Интересный способ оправдания выпуска, в котором ведущие весело предлагали сравнить бело-красно-белый флаг протестующих в Белоруссии с гигиеническими прокладками.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб»
В Белгороде открылся центр цифрового развития «IT-куб»
В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное питание. Кузбасс»
В Кемеровской области создан региональный центр компетенций «Школьное
Новосибирский государственный университет проводит Школьный технический форум
Новосибирский государственный университет проводит Школьный
Лакмусовая бумажка для украинских политиков: Луганск о заявлении Фокина
Лакмусовая бумажка для украинских политиков: Луганск о заявлении
Пьянящая черная орхидея, теплый кашмеран, сочный цитрус: 10 новых осенних ароматов
Пьянящая черная орхидея, теплый кашмеран, сочный цитрус: 10 новых
Характеристика Весов по Восточному гороскопу
Характеристика Весов по Восточному гороскопу
Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт
Россия вошла в топ-25 стран, готовых запустить "зеленый" транспорт
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане
Сердце мэра бельгийского города обнаружено в фонтане
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая

Топ на сегодня

Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Еще по теме

Иван Ургант рассмешил Ивана Дорна шуткой про Иванку Трамп
Назвавший развод Харламова и Асмус розыгрышем ведущий объяснился
Гузеева отказалась от съемок в Comment Out
Харламов отреагировал на сообщение о фейковом разводе с Асмус