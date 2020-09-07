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Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"

Еще месяц зрители смогут увидеть Гармаша в репертуаре "Современника"
Народного артиста России Сергея Гармаша зрители еще смогут увидеть в сентябре в репертуаре театра "Современник", сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.

"Сергей Гармаш на сентябрь остается в репертуаре театра "Современник" как актер", - сказал Попов.

Ранее Гармаш, ведущий актер "Современника", написал открытое письмо, в котором сообщил, что уходит из театра из-за политики нового руководства и "чудовищной ситуации внутри труппы". По его словам, в труппе очевидный раскол, которого не было никогда. С его точки зрения, личную ответственность за раскол несет худрук "Современника" Виктор Рыжаков.


сказала РИА Новости, что никакой "чудовищной ситуации" в театре нет, и возглавляет его замечательный человек.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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