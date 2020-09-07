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Европа введет единую систему ограничений для поездок туристов

Европа введет единую систему ограничений для поездок туристов

Брюссель предложил всем странам Евросоюза принять общую систему «светофора» для облегчения поездок внутри сообщества. Ускорит ли это новшество доступ россиянам в Европу?


«СВЕТОФОР» ДЛЯ ПОЕЗДОК ВНУТРИ ЕС

В ЕС решили положить конец «калейдоскопу разнообразных мер», которые европейские страны предпринимают, закрывая в одностороннем порядке свои границы для борьбы с коронавирусом.

Последней каплей, которая заставила официальный Брюссель объявить о необходимости согласованных действий, стала политика Венгрии. Эта страна 1 сентября вновь закрыла въезд для всех иностранных граждан, за исключением Польши, Чехии и Словакии.

В пятницу Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, «какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой», препятствующей свободному передвижению внутри Европы.

ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы «светофора», где страны будут разделены на 3 основные группы. В зависимости от уровня заболеваемости COVID-19, государства и регионы ЕС будут в еженедельном режиме «окрашиваться» в зеленый, оранжевый или красный цвет.

Еврокомиссия предложила три критерия для отнесения к группам. Это общее количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней; процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных тестов; количество тестирований на 100 000 населения за последнюю неделю.

Зеленым цветом «раскрасят» территории, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за 2 недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже 3% за последние 2 недели. Оранжевым – регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%.

Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 000 населения за последние 14 дней.

Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 000 населения за последние 14 дней.  Будет и «серая» зона: таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 000 населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.

На основании данных, предоставляемых странами ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC), будет еженедельно публиковать карту ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначать с помощью общего цветового кода.


ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ «КРАСНОЙ» ЗОНЫ

Никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из «зеленой» или «оранжевой» зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести для лиц, путешествующим из региона, классифицированного как «оранжевый», пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.

Обязательным карантин или тест на COVID-19 будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

Обязательным карантин или тест на COVID-19 будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

При этом предлагается сократить обязательный карантин для путешественников, возвращающихся из более рискованных регионов в пределах блока ЕС как минимум до 10 дней. Сейчас это 14 дней. Кстати, Германия, председательствующая сегодня в ЕС, определяет регион как «опасный», если там регистрируется 50 и более случаев COVID-19 на 100 000 человек.

Еврокомиссия уже внесла свои предложения в виде рекомендаций для решения Совета ЕС. Представители национальных правительств рассмотрят этот документ в ближайшие недели.


ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ОТ НОВШЕСТВА ЕС

Въезд гражданам России в ЕС запрещен до 15 сентября. Пока наша страна по количеству новых случаев заболевания далека от требований Евросоюза: в РФ фиксируется около 5 тыс. зараженных ежесуточно. 

По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского «светофора» вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе).

Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция. 

Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция. Кроме того, в восстановлении туристических обменов на взаимной основе с РФ неоднократно заявляла Болгария.

Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора». Например, Финляндия придерживается самых строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению финских властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает 8 человек на 100 000 населения за последние 14 дней. Этому показателю сегодня не соответствует ни одно государство в Европе.

На текущий момент только одна страна ЕС, Греция, заявила о готовности частично открыть границу для россиян. С 7 сентября в течение двух недель греки готовы пускать по 500 граждан РФ в неделю. Также с 7 августа об открытии границ для наших соотечественников сообщила Черногория, которая, однако, не является членом ЕС и не входит в Шенгенскую зону.

Отметим, что в последние две недели в Европе увеличилось число случаев заражения COVID-19. Так, если две недели назад среднесуточный показатель заражения коронавирусом за две недели составлял 16 случаев на 100 00 населения, то сейчас он вырос до 46.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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