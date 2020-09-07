Европа введет единую систему ограничений для поездок туристов

Влада Некрасова

Брюссель предложил всем странам Евросоюза принять общую систему «светофора» для облегчения поездок внутри сообщества. Ускорит ли это новшество доступ россиянам в Европу?

«СВЕТОФОР» ДЛЯ ПОЕЗДОК ВНУТРИ ЕС

В ЕС решили положить конец «калейдоскопу разнообразных мер», которые европейские страны предпринимают, закрывая в одностороннем порядке свои границы для борьбы с коронавирусом.

Последней каплей, которая заставила официальный Брюссель объявить о необходимости согласованных действий, стала политика Венгрии. Эта страна 1 сентября вновь закрыла въезд для всех иностранных граждан, за исключением Польши, Чехии и Словакии.

В пятницу Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри Евросоюза в условиях пандемии коронавируса. Как заявила на пресс-конференции еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, «какофония национальных правил в ЕС стала чрезмерной обузой», препятствующей свободному передвижению внутри Европы.

ЕС предлагает решить эту проблему путем внедрения системы «светофора», где страны будут разделены на 3 основные группы. В зависимости от уровня заболеваемости COVID-19, государства и регионы ЕС будут в еженедельном режиме «окрашиваться» в зеленый, оранжевый или красный цвет.

Еврокомиссия предложила три критерия для отнесения к группам. Это общее количество новых случаев COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней; процент положительных тестов на коронавирус от общего количества проведенных тестов; количество тестирований на 100 000 населения за последнюю неделю.

Зеленым цветом «раскрасят» территории, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за 2 недели будет меньше 25, а доля положительных тестов – ниже 3% за последние 2 недели. Оранжевым – регионы, где количество новых случаев менее 50, но доля положительных тестов превысит 3%, либо наоборот – новых случаев от 25 до 150, при доле положительных тестов ниже 3%.

Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 000 населения за последние 14 дней.

Красным цветом обозначат страны, в которых более 50 новых случаев заражения и доля положительных тестов выше 3%, либо количество новых случаев превысит 150 на 100 000 населения за последние 14 дней. Будет и «серая» зона: таким цветом будут отмечать территории, где провели менее 250 тестов на 100 000 населения, либо нет достаточно информации о количестве тестов и новых случаев.

На основании данных, предоставляемых странами ЕС, Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости (ECDC), будет еженедельно публиковать карту ЕС и Европейской экономической зоны, где страны и регионы будут обозначать с помощью общего цветового кода.

ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ «КРАСНОЙ» ЗОНЫ

Никаких ограничений по въезду и перемещениям для путешественников из «зеленой» или «оранжевой» зон не предлагается. При необходимости страны ЕС могут ввести для лиц, путешествующим из региона, классифицированного как «оранжевый», пройти тест на COVID-19 до вылета или по прибытии.

Обязательным карантин или тест на COVID-19 будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

Обязательным карантин или тест на COVID-19 будет для тех, кто возвращается домой из «красной» и «серой» зон. От прямого запрета для туристов, прибывающих из этих двух зон, странам ЕС рекомендовано воздержаться.

При этом предлагается сократить обязательный карантин для путешественников, возвращающихся из более рискованных регионов в пределах блока ЕС как минимум до 10 дней. Сейчас это 14 дней. Кстати, Германия, председательствующая сегодня в ЕС, определяет регион как «опасный», если там регистрируется 50 и более случаев COVID-19 на 100 000 человек.

Еврокомиссия уже внесла свои предложения в виде рекомендаций для решения Совета ЕС. Представители национальных правительств рассмотрят этот документ в ближайшие недели.

ВЫИГРАЕТ ЛИ РОССИЯ ОТ НОВШЕСТВА ЕС

Въезд гражданам России в ЕС запрещен до 15 сентября. Пока наша страна по количеству новых случаев заболевания далека от требований Евросоюза: в РФ фиксируется около 5 тыс. зараженных ежесуточно.

По мнению экспертов, российские туристы от введения общеевропейского «светофора» вряд ли выиграют, так как в этом случае подобная классификация в перспективе будет применена и к прибывающим из третьих стран (и из России в том числе).

Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция.

Внедрение системы «светофора» может затруднить создание двусторонних коридоров с РФ, например, таких, которые предложила Греция. Кроме того, в восстановлении туристических обменов на взаимной основе с РФ неоднократно заявляла Болгария.

Впрочем, наблюдатели полагают, что вряд ли все страны ЕС поддержат систему «светофора». Например, Финляндия придерживается самых строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению финских властей, ситуация считается благополучной, если ее показатель не превышает 8 человек на 100 000 населения за последние 14 дней. Этому показателю сегодня не соответствует ни одно государство в Европе.

На текущий момент только одна страна ЕС, Греция, заявила о готовности частично открыть границу для россиян. С 7 сентября в течение двух недель греки готовы пускать по 500 граждан РФ в неделю. Также с 7 августа об открытии границ для наших соотечественников сообщила Черногория, которая, однако, не является членом ЕС и не входит в Шенгенскую зону.

Отметим, что в последние две недели в Европе увеличилось число случаев заражения COVID-19. Так, если две недели назад среднесуточный показатель заражения коронавирусом за две недели составлял 16 случаев на 100 00 населения, то сейчас он вырос до 46.