Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»

Анастасия Иванова

Внимательные поклонники группы BTS знают о них каждую деталь и не забывают поздравлять с праздниками своих кумиров. 6 сентября стал особым днем для Тэхёна (Taehyung), потому что у его питомца Ёнтана (Yeontan) был день рождения! Очаровательный шпиц быстро стал любимцем публики. Знал бы он, что знаменит во всем мире!

Малышу уже 3 года? Как быстро летит время. Это тот самый комочек счастья, что заставляет Тэхена улыбаться. Здоровья малышу Танни и его хозяину. ❤️#3YearsWithYeontan pic.twitter.com/YR4Z4S1tID — ягодный сироп🍇 рест (@yagodnayaa) September 6, 2020

Чтобы сделать собачий праздник еще веселее, АРМИ решили провозгласить «шерстяного» приятеля Вишни 8-ым членом группы BTS (еще недавно его звали «Повелителем»), ведь этот маленький комок счастья стал важным другом для всех «Бэнтанов».

«Почему бы Йонтану не заменить Джина, пока тот в армии или не стать 8-ым бантаном?»

— предложил поклонник.

Неплохая собачья должность! Как вы считаете?

«Пушистой попке», как зовут пса АРМИ, вчера исполнилось уже 3 года. Мы подготовили несколько фактов о новом члене группы в честь его дня рождения.

А у нас тут хеппи бёздей у лучшего мальчика 🥺🥺🥺🥺💜💜💜💜#3YearsWithYeontan pic.twitter.com/vUtXWYOtXw — 𝓐.𝓜. (@AnnaMuriel3) September 6, 2020

Когда-нибудь я заведу себе маленького друга, а не шерстяной ком, который не выполняет свои кошачьи обязанности, ну а пока #3YearsWithYeontan pic.twitter.com/rwE8KccckR — Adelheid (@adel_pharthes) September 6, 2020

Ёнтан появился в общежитии BTS в 2017 году в день рождения Джина (Jin). Порода собачки — померанский шпиц. Любимые занятия Танние: высовывать язык и мешать Тэхёну делать работу Шпиц сам выбрал себе хозяина и первые дни в общежитии повсюду носился за ТэТэ. Танние — не единственный питомец Вишни.Подпишись на нас в Яндекс Новости