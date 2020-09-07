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Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»

Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»

Внимательные поклонники группы BTS знают о них каждую деталь и не забывают поздравлять с праздниками своих кумиров. 6 сентября стал особым днем для Тэхёна (Taehyung), потому что у его питомца Ёнтана (Yeontan) был день рождения! Очаровательный шпиц быстро стал любимцем публики. Знал бы он, что знаменит во всем мире!


Чтобы сделать собачий праздник еще веселее, АРМИ решили провозгласить «шерстяного» приятеля Вишни 8-ым членом группы BTS (еще недавно его звали «Повелителем»), ведь этот маленький комок счастья стал важным другом для всех «Бэнтанов».

«Почему бы Йонтану не заменить Джина, пока тот в армии или не стать 8-ым бантаном?»

— предложил поклонник.

Неплохая собачья должность! Как вы считаете?

«Пушистой попке», как зовут пса АРМИ, вчера исполнилось уже 3 года. Мы подготовили несколько фактов о новом члене группы в честь его дня рождения.

Ёнтан появился в общежитии BTS в 2017 году в день рождения Джина (Jin). Порода собачки — померанский шпиц. Любимые занятия Танние: высовывать язык и мешать Тэхёну делать работу Шпиц сам выбрал себе хозяина и первые дни в общежитии повсюду носился за ТэТэ. Танние — не единственный питомец Вишни.
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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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