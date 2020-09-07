Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные

Анастасия Иванова

Фильм "Довод" Кристофера Нолана возглавил российский прокат, собрав за минувший уик-энд 191,4 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Фильм "Довод" Кристофера Нолана вышел в широкий российский прокат 3 сентября. Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел в конце августа.

По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, существуя в мере международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и многие другие.