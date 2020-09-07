Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Довод" Кристофера Нолана возглавил российский прокат, собрав за минувший уик-энд 191,4 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Фильм "Довод" Кристофера Нолана вышел в широкий российский прокат 3 сентября. Релиз картины из-за сложной эпидемиологической ситуации во всем мире и закрытия кинотеатров переносился уже неоднократно. В большинстве европейских стран "Довод" вышел в конце августа.

По сюжету фантастического триллера главный герой сражается за спасение мира, существуя в мере международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Главные роли в картине исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики и многие другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Довод" возглавил российский прокат в выходные
Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после ультиматума ДНР
Украинские военные покинули укрепления под Горловкой после
Модная битва: Ева Герцигова против Синди Бруны
Модная битва: Ева Герцигова против Синди Бруны
Приручить "итальянца": почему "копейка" стала лучшим автомобилем СССР
Приручить "итальянца": почему "копейка" стала лучшим автомобилем СССР
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали
5 причин уважать даже тех людей, которые вам не нравятся
5 причин уважать даже тех людей, которые вам не нравятся
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
Володин оценил идею участия контрольно-надзорных органов в Госсовете
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали COVID-19
У восьми прилетевших на отдых в Анталию россиян диагностировали
Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки
Минимализм и буйство красок: смотрим новые осенние лукбуки
Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit
Назван крайний срок для заключения торговой сделки по Brexit

Топ на сегодня

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной Белоруссии
Писатель Саша Филипенко снял мини-фильм о происходящем в мятежной
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
Учителей не будут принуждать к вакцинации от коронавируса
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России
Эксперт рассказал, как стимулирующие выплаты помогут экономике России

Еще по теме

Фильм "Довод" Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше
"Довод" на предпродаже билетов собрал в России уже 11 миллионов рублей
Вышел новый трейлер фильма Кристофера Нолана "Довод" с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном
В Сети появились отзывы на "Довод" Кристофера Нолана