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Fitch улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины

Fitch улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 году до 27,4 млрд долларов. Во время острой фазы коронакризиса в апреле агентство ожидало, что резервы упаду до 22,9 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, международные резервы Украины выросли до 29 млрд долларов в начале сентября благодаря покупкам валюты центральным банком (нетто 1,2 млрд долларов с начала 2020 года) и внешнему финансированию.

"Мы ожидаем, что международные резервы к концу 2020 года составят 27,4 млрд долларов", - отмечают аналитики агентства.
По оценке Fitch, улучшение надзора и уровней капитализации банков, а также поддержка ликвидности НБУ снизили риски для финансовой стабильности. Несмотря на то, что в июле неработающие кредиты немного снизились до все еще высокого уровня 48% (96,8% покрыты резервами), более слабые макроэкономические перспективы, вероятно, приведут к ухудшению качества активов, что повысит риск дополнительных затрат на капитализацию государственных банков (59% от общих активов системы).

Правительство Украины одобрило стратегию по сокращению неработающих кредитов за счет списания, что может способствовать прогрессу в сокращении навеса проблемных кредитов. Долларизация депозитов (41%) и кредитов (41%) остается высокой, и некоторые из недавних достижений могут быть обращены вспять в краткосрочной перспективе, отмечают аналитики агентства.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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