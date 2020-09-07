Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"

Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
. Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии, сообщает Deadline.

Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.


"Для этой версии финала я сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки. С такими изменениями и после реставрации видео и звука эта версия мне кажется оптимальной концовкой для "Крестного отца" и "Крестного отца 2", — уточнил он, выразив благодарность студии Paramount, которая дала ему возможность перевыпустить фильм.


Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар" в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".

Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Нурмагомедов о бое с Мейвезером: «заработать деньжат можно было бы»
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне
Названа причина больших потерь России в Первой чеченской войне
Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как знаменитости встречают осень
Звездный Instagram: путешествия по миру, работа и фитнес-селфи — как
Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с
Путин оценил работу Госсовета
Путин оценил работу Госсовета
Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Сборная России разбила Венгрию в матче Лиги наций
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис
Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль пьяной
Вдова Караченцова призналась, что попала в ДТП с актером, сев за руль

Топ на сегодня

Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Шойгу поблагодарил Китай за военно-техническое сотрудничество
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Миронов считает возможным участие в Госсовете мэров крупных городов
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко
"И именно Charite". Эксперты о "факторе Навального" в отношениях РФ и ФРГ
"И именно Charite". Эксперты о "факторе Навального" в отношениях РФ и
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom
Преподаватель умерла во время лекции в Zoom

Еще по теме

Фрэнсис Форд Коппола вслед за Мартином Скорсезе обрушился на фильмы Marvel
Умер продюсер «Крестного отца» и «Китайского квартала»
В субботу центральные улицы Екатеринбурга перекроют на время крестного хода
Глава Disney разрешил Скорсезе и Копполе «ныть» по поводу супергеройских фильмов