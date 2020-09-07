Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"

Алексей Вольцев

. Фрэнсис Форд Коппола объявил, что работает над новой версией "Крестного отца 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии, сообщает Deadline.

Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".

Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.

"Для этой версии финала я сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки. С такими изменениями и после реставрации видео и звука эта версия мне кажется оптимальной концовкой для "Крестного отца" и "Крестного отца 2", — уточнил он, выразив благодарность студии Paramount, которая дала ему возможность перевыпустить фильм.

Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар" в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".

Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.