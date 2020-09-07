Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
Картина будет называться "Крестный отец Марио Пьюзо. Кода: Смерть Майкла Корлеоне".
Сам Коппола, который давно хотел переделать третью часть, пояснил, что такой вариант ему больше нравится и он больше соответствует их с Марио Пьюзо видению. "Крестный отец 3" вышел в 1990 году еще при жизни писателя и создавался по его сценарию.
"Для этой версии финала я сделал новые начало и конец, переставил местами некоторые сцены, кадры и треки. С такими изменениями и после реставрации видео и звука эта версия мне кажется оптимальной концовкой для "Крестного отца" и "Крестного отца 2", — уточнил он, выразив благодарность студии Paramount, которая дала ему возможность перевыпустить фильм.
Третья часть получила сдержанные отзывы зрителей и критиков, в отличие от первых двух, которые считаются одними из лучших фильмов американского кинематографа. Тем не менее, она получила семь номинаций на "Оскар" в том числе в категориях "лучший фильм" и "лучший режиссер".
Предполагается, что новый "Крестный отец 3" выйдет в ограниченном прокате в декабре, к 30-летию со дня выхода предыдущей версии, , а затем появится на цифровых платформах.