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Гей и брак по расчету? Разбираемся в слухах пары Арсения и Лианы

Гей и брак по расчету? Разбираемся в слухах пары Арсения и Лианы

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин несколько дней назад женился на возлюбленной Лиане Волковой. Радостным событием молодожены поделились у себя в Instagram.


Однако многие пользователи сети не верят в искренность их чувств. Они уверяют, что Арсений гей, а свадьба была лишь прикрытием. Пользователи уверены, что парень примкнул к «голубому профсоюзу», как многие артисты. Многие даже вспомнили, как молодой человек ходил на сеансы с психологом, который, по их мнению, пытался наставить его на «путь истинный». Во время встречи с психологом видно, как собранием довольны все, кроме самого Арсения.

О нетрадиционной ориентации Арсения говорят уже давно. Сама Валерия недавно отреагировала на слухи о гомосексуальности ее сына Арсения Шульгина. Артистка заявила, что подобные домыслы вызывают у нее улыбку.

«Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно хотел зарабатывать и самостоятельно жить»,

— рассказала Валерия в шоу «Алена, блин».

Девушка также добавила, что сам Арсений «хохочет как безумный», когда читает в СМИ о том, что он гей.

Также общественность считает, что сын Валерии не случайно взял в жены девушку из весьма обеспеченной семьи. Мол, родители выбрали выгодную партию. Однако стало известно, что мама Волковой просто погрязла в долгах:

«Размер включенных в реестр требований кредиторов Волковой, согласно отчету финансового управляющего, составил 104 024 634 рубля».

А что думаешь ты по этому поводу?

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По материалам: popcake.tv

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