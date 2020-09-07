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Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже "опаснее, чем говорить".

"Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то (главе МИД РФ) Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить", - заявил Линкявичюс в интервью литовскому новостному порталу 15min.

Министр добавил, что ему нравится русский язык, который "несколько призабыт", нравится литература, поэзия.

# Политика
По материалам: ria.ru

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