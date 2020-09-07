Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом

Влада Некрасова

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что не может называться русофобом, так как он говорит по-русски и может думать на этом языке, предположив, что это даже "опаснее, чем говорить".

"Критикам я говорю, что не могу называться русофобом, поскольку говорю по-русски. Когда-то (главе МИД РФ) Сергею Лаврову, когда разговаривали, сказал, что могу и думать по-русски, если нужно. Что еще опаснее, наверное, чем только говорить", - заявил Линкявичюс в интервью литовскому новостному порталу 15min.

Министр добавил, что ему нравится русский язык, который "несколько призабыт", нравится литература, поэзия.