Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых популярных астрологов в России и СНГ. Его гороскоп на эту неделю является источником полезной информации о настроении звезд и планет. Советы эксперта помогут вам выяснить, как сохранить удачу в самых разных сферах.

Портал Woman`s day раскрыл все самые главные рекомендации эксперта, касаемые второй недели сентября. В целом это время сложно назвать положительным или отрицательным. Звезды довольно неоднозначно ведут себя по отношению ко всем нам, поэтому лучше следовать наставлениям эксперта в любых делах.

Овен

Для Овнов самой главной сферой жизни сейчас будет любовь. Вторая половинка может доставить некоторые хлопоты. Особенно в неблагоприятные дни 12 и 13 числа, но все проблемы решатся максимально быстро. Идеальным временем для знакомств и романтики будут дни силы — 9 и 10 сентября. Звезды в этот период будут очень созидательными, поэтому помогут избавиться от негативных установок.

Активным Овнам можно будет в середине недели сходить по магазинам, обновить гардероб, купить что-то новое для дома. Если будет очень жалко деньги, лучше их не тратить, иначе можно будет пожалеть о покупке. На работе и в бизнесе желательно заниматься чем-то привычным и не опаздывать, не совершать досадных ошибок. Просить о повышении пока тоже не стоит.

Телец

У Тельцов неделя начнется не самым лучшим образом. К сожалению, первые два дня отметятся негативным настроением звезд, поэтому 7 и 8 числа могу случаться неприятные проблемы в личной жизни и в работе. При желании можно взять отпуск на это время. Если такой возможности нет, Павел Глоба рекомендует сфокусироваться на самом важном и неотложном.

Нужно больше отдыха и чаще фокусироваться на отношениях, любви и романтике. 11, 12 и 13 сентября — самое благоприятное время на этой неделе. Оно идеально подходит и для новых знакомств. Очень важно только проверять любовную совместимость заранее, чтобы не обжечься и не наткнуться на токсичные отношения. В целом неделя будет отлично подходить для общения.

Близнецы

Очень хорошим периодом для Близнецов будет конец недели. Стоит вплотную заняться домашними делами и любовью, отношениями, развлечься как следует. Несмотря на то, что амурная сфера будет самой благоприятной, придется принимать решения быстро. Также астролог советует брать инициативу в свои руки, потому что в противном случае достичь поставленных задач будет намного труднее.

С 7 по 13 число полезно общаться с родственниками, друзьями и родными, собирать гостей у себя дома, либо самим ходить в гости. На работе очень важно быть учтивыми и гибкими. Если постоянно спорить с коллегами и начальством, можно лишиться работы. Также Близнецам лучше избавиться от вещей, которые блокируют путь к счастью.

Рак

Данная неделя для Раков может быть очень насыщенной и динамичной. Из-за этого появится много стресса, избавиться от которого помогут специальные дыхательные техники. Особенно осторожными Павел Глоба советует быть Ракам 7 и 8 числа. Начало недели окажется довольно беспокойным и проблемным. Зато потом ситуация выровняется.

На работе и в бизнесе возможно появление новых проблем, которые сделают Раков сильнее и опытнее. В конечном итоге это поспособствует повышению заработка. Любовная сфера станет второстепенной, а вот любовь к себе должна выйти на первый план. Нужно заняться собой, своей внешностью. В конце недели обязательно нужно встретиться с товарищами и друзьями.

Лев

У Львов неделя может быть похожа на американские горки — то хорошо, то плохо. В целом эти семь дней будут очень благоприятным и продуктивными для тех, кто занимается наставнической деятельностью, обучением других людей, врачей, а также лидеров. Звезды и планеты могут заставить Львов думать, что всё и все против них, но это не так.

Самые благоприятные дни — 9 и 10 сентября. В это время можно смело начинать новую жизнь, браться за новые дела. Стоит обратить внимание на десять действий, которые приведут к счастью. Многим Львам может показаться, что в любви наступает проблемный период, но это не так. Все трудности будут временными. Никаких больших проблем не ожидается.

Дева

Девам стоит поменьше общаться с представителями злых Знаков Зодиака. Сейчас лучше сфокусироваться на общении с приятными людьми, родственниками, особенно в неблагоприятный день — среду. Самые благоприятные дни недели — 7, 8 и 12 сентября, но даже в эти дни лучше побыть в спокойной обстановке, рядом с близкими и второй половинкой.

В этот период можно смело браться за новые дела и проекты на работе. Можно будет существенно повысить доходы и заработать уважение коллег, начальства. В любовных и деловых вопросах лучше избегать легкомыслия. Это может стоить Девам очень дорого. На этой неделе появится целая масса новых возможностей.

Весы

У Весов довольно сильно развита эмпатия, что на этой неделе может быть опасным, особенно на выходных. 12 и 13 числа нужно будет сфокусироваться на своих проблемах, а чувствительность Весов может сыграть злую шутку. Чужие эмоции и чувства не должны играть большой роли для представителей этого Знака. В противном случае их могут ждать разочарования.

На буднях велика вероятность встретить интересного человека, нового друга или партнера. Всем, кому захочется побыть наедине с собой, не стоит противиться этому желанию. Звезды помогут и тем, кто желает побыть рядом с любимым человеком. Можно смело отправляться в отпуск, в дальние поездки, заниматься совместными делами, развлекаться.

Скорпион

11, 12 и 13 сентября Скорпионов ожидает большая удача в делах, в работе. Можно начинать переговоры с начальством относительно повышения зарплаты, получения новой должности. В общении с близкими, коллегами, клиентами очень важно проявлять больше внимания и такта. Также на этой неделе может понадобиться помощь друзьям, родственникам. Лучше им не отказывать.

Самый трудный день недели — 7 сентября, понедельник. В этот день лучше пользоваться заговорами от ссор и скандалов в семье. Негативная энергия звезд может построить между близкими людьми непреодолимую стену. Астролог советует Скорпионам следить за своими словами и поступками, так как обиды будут забываться окружающими очень медленно.

Стрелец

В целом это будет очень благоприятное время, особенно для новых знакомств. Нужно лишь проявлять немного осторожности, проверяя любовную совместимость с новым человеком. В деловом общении придется проявлять твердость, потому что коллеги, начальство, подчиненные, клиенты могут быть чуть более наглыми. Нельзя никому позволять собой пользоваться.

Павел Глоба настоятельно рекомендует Стрельцам не совершать важных покупок и не заключать финансовых сделок. Самыми благоприятными днями будут выходные, поэтому стоит сфокусироваться на отдыхе, релаксации. Очень полезными станут поездки на природу, прогулки. Немного спорта и физической активности тоже не повредит.

Козерог

Неделя начнется очень хорошо, потому что 7 и 8 сентября — дни силы для Козерогов. В начале недели лучше не ругаться с близкими, не начинать конфликтов. Необходимо как можно больше времени проводить со второй половинкой, родственниками и друзьями. Астролог советует не обращать внимание на людей, которые вечно чем-то недовольны.

С 11 по 13 число Козерогов ожидает очень непросто и даже в какой-то мере опасный период. Во второй половине недели этих людей может настичь черная полоса. Мощный заговор от проблем и неудач поможет сделать жизнь лучше. В конце недели лучше ни с кем не спорить, не критиковать близких людей и не идти против коллег, начальства.

Водолей

Начало недели будет очень опасным. 7 и 8 числа Водолеев ожидают некоторые неурядицы в общении с людьми. Им придется защищать себя от чужой негативной энергии. Очень полезно сводить неурядицы и споры к шутке. Не нужно давить на газ до упора в понедельник и вторник, иначе можно остаться в одиночестве, без поддержки и без хорошего настроения.

Начиная с 9 сентября для Водолеев начинается очень благоприятное время, в которое удастся сгладить острые углы в общении с родственниками, друзьями и коллегами. Середина и конец недели прекрасно подойдут для тех, кто вынужден много общаться по работе. Это будет идеальное время для знакомств, для флирта и начала новых отношений.

Рыбы

Эта неделя будет насыщена стрессами и негативом, особенно 9 и 10 сентября. В эти дни лучше пользоваться медитациями на снятие тревоги и усталости. Далее Рыб ожидает очень благоприятное время, в которое можно заниматься поисками новых увлечений, получением знаний, сменой обстановки и шопингом. Не исключено, что и в эти дни у кого-то из окружающих останутся претензии.

Конец недели подходит также и для романтики, встреч. Это будут отличные дни для свиданий, начала новых отношений. Не стоит обходить стороной домашние хлопоты — уборка поможет преобразить жилище и поднять настроение. Очень важно провести на этой неделе ревизию, избавиться от всего старого и ненужного.