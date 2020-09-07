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Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"

Группа Hurts выпустила новый альбом "Faith"
. Группа Hurts выпустила новый, пятый по счету, альбом "Faith", работу над которым музыканты завершали на изоляции.

Основные темы текстов новой работы: отчаяние, боль, сомнения, грусть, вера.

В альбоме 11 треков.

"Я чувствую гордость и радость <…> Начало работы над пластинкой было довольно пугающим. Для меня это был один из мрачных и самых сложных периодов в жизни. Я не мог сосредоточиться, не мог ничего делать и почти ничего не чувствовал. Не думал, что у нас будет эта пластинка. Но время шло, становилось проще и постепенно я вновь нашел путь к музыке, а в ней я обрел умиротворение и утешение", — прокомментировал релиз солист дуэта Тео Хатчкрафт в твиттере.


Предыдущая пластинка группы под названием “Desire” вышла в 2017 году.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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