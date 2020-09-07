Характеристика Весов по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Весы — очень утонченные люди, чувственные, тяготеющие к гармонии и внутреннему совершенству. Высокий интеллект, хорошие манеры и умение подать себя даны им свыше звездами. Пришло время узнать, какими талантами их наградил восточный гороскоп.

Знак Весы — символ вселенской гармонии и стремления к совершенству. Под этим Знаком рождаются удивительные люди и лучшие интуиты. Они продумывают каждый свой шаг, поэтому действуют размеренно и мягко, при этом всегда достигают поставленных целей. Эксперты сайта dailyhoro.ru решили соединить восточный и зодиакальный гороскоп, чтобы рассказать о том, какими уникальными качествами наделены Весы в зависимости от года рождения.

Весы-Крыса: Во всем привыкли идти до конца, не замечая неудач и трудностей на пути. Здоровые амбиции в сочетании с упорством и прагматичностью позволяют им обрести успех там, где другие опускают руки. Заранее чувствуют корыстную подоплеку, так как умеют считывать чужие мысли и эмоции.

Весы-Бык: Очень непримиримые люди, которые не привыкли уступать и идти на компромисс. Никогда не поступятся своими интересами ради того, чтобы избежать конфликта и сохранить теплые отношения. Это самые трудолюбивые и принципиальные из Весов.

Весы-Тигр: Их отличает большая харизма и умение добиваться расположения окружающих. Имеют много талантов, так как тонко чувствуют прекрасное и стремятся окружить себя им. Особый успех ждет в сфере творчества. Артистические способности помогут добиться не только процветания, но и широкой известности.

Весы-Кот: Не имеют привязанностей, так как с легкостью отказываются от всего, что вредит их личностному или духовному развитию. Эгоистичны в своих проявлениях, а семейной жизни предпочитают романтику и внутреннюю гармонию.

Весы-Дракон: С легкостью завоевывают симпатию и любовь окружающих. Очень общительны, открыты, жизнерадостны, но подсознательно стремятся к уединению и познанию внутренних тайн. Лишь в одиночестве могут восполнить силы и спланировать будущие дела. К себе подпускают лишь тех, кто не претендует на их право свободы.

Весы-Змея: Самые хитрые, скользкие и пронырливые люди. Зато свободны от окружающего мнения и не боятся высказать свою позицию. По жизни ориентируются только на себя и свои принципы, игнорируя чужие замечания и критику. Их любовь и уважение могут заслужить только самые лучшие.

Весы-Лошадь: Очень яркие и эксцентричные люди, которые обожают быть на виду. Благодаря творческим способностям, грациозности, элегантности занимают лидирующие позиции в обществе. Для поддержания душевного комфорта нуждаются в искусстве, любви и романтике.

Весы-Коза: Гибкие, бесконфликтные, дипломатичные Весы, которые прекрасно приспосабливаются к любым условиям и событиям, а потому ничто не может лишить их жизненной силы и внутренней гармонии. К тому же они очень доброжелательны и помогают всем, кто обращается к ним с просьбой.

Весы-Обезьяна: С оптимизмом смотрят в будущее и не боятся перемен. Скорее даже они осознанно ищут их, направляясь в самый эпицентр событий. Подсознательно стремятся быть лучшими во всем, из-за чего их жизнь сопряжена с успехом и экстремальными ситуациями.

Весы-Петух: Пожалуй, это самые вдумчивые и серьезные Весы, которым обязательно нужно докопаться до истины, проникнуть во все глубокие смыслы и найти то, что не смогли найти другие. Чаще всего настолько погружены в размышления, что не замечают происходящих событий.

Весы-Собака: Живут принципами и стремятся добиться в жизни стабильности. Очень противоречивы и переменчивы, из-за чего вызывают неодобрение со стороны окружающих, но за искренность, отзывчивость и надежность им все прощается.

Весы-Свинья: Никогда не сомневаются, молниеносно принимают решения, не боятся препятствий и не позволяют страхам портить свою жизнь. Это очень мудрые люди, которые лишены привычки типичных Весов бросать начатое на середине. А еще они настоящие миротворцы.