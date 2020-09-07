Икона против Саакашвили — для чего «Патриотов Грузии» пустили в Абхазию

Анастасия Иванова

В Абхазии предположили, почему представители партии «Альянса патриотов Грузии» оказались с иконой на территории Абхазии, при том, что эти две страны находятся в состоянии войны, а граница закрыта. Как считает общественный деятель, экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Какалия, таким образом «Патриоты» пытались отнять голоса у партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парамент.

«Зачем вся эта шумиха вокруг «переговоров» и иконы? Я это вижу так. 1. «Альянс патриотов Грузии» хочет набрать голоса на ближайших выборах в парламент Грузии 31 октября. 2. Москва хочет им помочь, чтобы они заняли как можно больше мест в парламенте и в союзе с Иванишвили (лидер правей «Грузинской мечты ИА Newstes) — основным конкурентом Саакашвили — и таким образом не позволить партии Саакашвили набрать большинство. 3. Москва через тех, кто курирует такие вопросы, просит наших позволить маленькой партии «Патриотов» попиариться с поездкой в Абхазию. Дескать они тут «ведут переговоры"и они «урегулируют»», — пишет Какалия в Facebook.

Конечно, отметил Какалия, «Патриоты Грузии» ничего не урегулируют и не могут урегулировать даже при желании, «но зато будет картинка на грузинском телевидении, будет много пиара и доверчивые избиратели в Грузии (а таких много) проголосуют 31 октября за них».

Он также предположил, «зачем русским эта партия в парламенте Грузии».

«Затем что: а) оторвать голоса у Саакашвили (дескать „Патриоты“ вернут Абхазию Грузии — проголосуйте за них), б) если радикалы Саакашвили все-таки наберут большинство, то „Патриоты“ будут им мешать звать НАТО. Будут спорить в парламенте, будут устраивать митинги и т. д. И чем больше у них будет мест, тем больше они смогут закошмарить большинство партии Саакашвили. То есть подопечные России будут мешать агентам Запада и НПО зазывать в Грузию НАТО и их агентуру», — считает Какалия.

А икона, которую грузинские политики привезли в Илорский храм, здесь ни причем, пишет он.

«Тут не религия, а предвыборная технология — у грузин традиционно много избирателей верующих, православных. И вот по сюжету всей этой мыльной оперы „икона, церковь в Абхазии, слова о примирении“ должны им понравиться. Все это конвертируется в голоса в пользу „Альянса патриотов“ 31 октября. Таким образом это никакие не переговоры, а банальный, внутригрузинский чемпионат по ура-патриотизму — кто больше облапошит избирателей! Нпошники и западные агенты или пророссийские. Если уж говорить цинично, то я не испытываю симпатии к „Альянсу патриотов“, но лучше уж эти демагоги оторвут голоса у радикалов Саакашвили, чем мы получим рядом со своими границами непредсказуемого правителя, который может развязать войну», — заключил Какалия.

ИА Newstes сообщало, что представители партии «Альянс патриотов Грузии» во главе с Ирмой Инашвили 18 августа прибыли на государственную границу между Грузией и Абхазией и, по версии грузинских СМИ, «в сопровождении спецмашины» «без проблем прошли блок-посты, которые контролируют грузинские правоохранители», и КПП «Ингур» на абхазской стороне границы.

Стало известно, что встречу с грузинскими политиками провел советник президента Абхазии Лаша Сакания. Сакания сначала опроверг эту информацию, однако на следующий день заявил, что встреча состоялась по «просьбе российских друзей» и носила она исключительно гуманитарный характер — Илорскому храму передали в дар икону.

Ветеранская организация «Аруаа» организовала в связи с этим инцидентом встречу с депутатами парламента и потребовала прокурорской проверки. В организации подчеркивают, что вице-спикер парламента Грузии, генеральный секретарь «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили во время грузино-абхазской войны освещала военные действия, удостоена статуса ветерана войны. По законам Абхазии она является военным преступником. Инцидент получил широкую огласку в республике и стал причиной заявлений и других политических деятелей, партий, а также церковных служителей.

Лаше Сакания эти переговоры стоили должность помощника президента, а икону 5 сентября отправили обратно через границу.



