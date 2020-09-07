Икона против Саакашвили — для чего «Патриотов Грузии» пустили в Абхазию
В Абхазии предположили, почему представители партии «Альянса патриотов Грузии» оказались с иконой на территории Абхазии, при том, что эти две страны находятся в состоянии войны, а граница закрыта. Как считает общественный деятель, экс-кандидат в президенты Абхазии Астамур Какалия, таким образом «Патриоты» пытались отнять голоса у партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» на выборах в парамент.
Конечно, отметил Какалия, «Патриоты Грузии» ничего не урегулируют и не могут урегулировать даже при желании, «но зато будет картинка на грузинском телевидении, будет много пиара и доверчивые избиратели в Грузии (а таких много) проголосуют 31 октября за них».
Он также предположил, «зачем русским эта партия в парламенте Грузии».
А икона, которую грузинские политики привезли в Илорский храм, здесь ни причем, пишет он.
ИА Newstes сообщало, что представители партии «Альянс патриотов Грузии» во главе с Ирмой Инашвили 18 августа прибыли на государственную границу между Грузией и Абхазией и, по версии грузинских СМИ, «в сопровождении спецмашины» «без проблем прошли блок-посты, которые контролируют грузинские правоохранители», и КПП «Ингур» на абхазской стороне границы.
Стало известно, что встречу с грузинскими политиками провел советник президента Абхазии Лаша Сакания. Сакания сначала опроверг эту информацию, однако на следующий день заявил, что встреча состоялась по «просьбе российских друзей» и носила она исключительно гуманитарный характер — Илорскому храму передали в дар икону.
Ветеранская организация «Аруаа» организовала в связи с этим инцидентом встречу с депутатами парламента и потребовала прокурорской проверки. В организации подчеркивают, что вице-спикер парламента Грузии, генеральный секретарь «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили во время грузино-абхазской войны освещала военные действия, удостоена статуса ветерана войны. По законам Абхазии она является военным преступником. Инцидент получил широкую огласку в республике и стал причиной заявлений и других политических деятелей, партий, а также церковных служителей.
Лаше Сакания эти переговоры стоили должность помощника президента, а икону 5 сентября отправили обратно через границу.