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Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "Известия".

Ранее курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России.


Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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