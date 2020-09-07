Кей-поп стал ближе: H1GHR MUSIC RECORDS представляют первый музыкальный сборник

Анастасия Иванова

Москва, сентябрь 2 – Международный хип-хоп лейбл H1GHR MUSIC представляет свой первый сборник, состоящий из двух частей. Этот проект является знаковым для лейбла и приурочен к их трёхлетию. Сборник представлен альбомами «H1GHR : RED TAPE» и «H1GHR : BLUE TAPE», выход которых запланирован на 2 и 16 сентября этого года. Готовящиеся релизы ожидаемы среди поклонников сольного творчества артистов лейбла и вызвали широкий резонанс у любителей хип-хопа по всему миру. Помимо популярного в Корее хип-хоп артиста и генерального директора лейбла Джея Пака, H1GHR MUSIC представляет музыкантов разных поколений корейской и американской хип-хоп сцены, таких как Sik-K, pH-1, HAON, Woodie Gochild, Golden, BIG Naughty, GroovyRoom, WOOGIE, Cha Cha Malone, 28AV, DJ SMMT, TRADE L. Ранее, Джей Пак уже анонсировал выход сборника, заявив: «Продюсеры, артисты и рэперы, продолжайте бороться! Мы люди, которые поддерживают и развивают эту культуру, за пределами хип-хоп шоу на выживание «Show Me The Money». Платформу строит культура, а не наоборот». Таким образом он подчеркнул, как важно сохранить самобытность артистов, пробуждая страсть к музыке и культуре хип-хопа, а главное – предлагая новые возможности для независимых имен из Южной Кореи. Музыканты H1GHR MUSIC являются примером нового поколения южнокорейского хип-хопа, представленного независимыми рэперами и лейблами с аутентичным стилем и уникальным подходом к творчеству.

В середине августа H1GHR MUSIC выпустили сайфер «The Arrival», который станет титульным треком к альбому «RED TAPE». Видеоклип показывает взаимосвязь между исполнителями лейбла, воплощаясь в энергичном, ритмичном фристайле, выполненном под общий бит. По случаю выхода трека лейбл объявляет конкурс среди поклонников артистов по всему миру, для участия в котором нужно записать кавер-версию сайфера «The Arrival». Подробнее с правилами конкурса можно ознакомиться в официальном российском сообществе H1GHR MUSIC в сети Вконтакте:

Поклонников лейбла также порадует проект «HOW WE ROCK» с альбома «RED TAPE» – совместный трек Джея Пака с другими рэперами H1GHR MUSIC. Песня и клип демонстрируют рост каждого артиста в музыкальной индустрии. Видео «HOW WE ROCK» объединяет яркие моменты в карьере рэперов в виде коллажа на белом холсте. Проекты за три года работы H1GHR MUSIC представлены в виде художественной галереи, где с помощью искусства проиллюстрирована связь между музыкантами и их отношения со своими поклонниками.





Обе части сборника представят множество креативного, неожиданного и смелого хип-хоп контента, выходя поочерёдно 2 и 16 сентября. Жёсткий, развязный и энергичный рэп-альбом «RED TAPE» посвящён истории корейского хип-хопа, воплощая страсть H1GHR MUSIC к музыке. Лёгкий, мелодичный и расслабляющий хип-хоп альбом «BLUE TAPE» вдохновляет и исцеляет слушателя, давая возможность подзарядиться, будто глоток свежего воздуха.

Недавно, Golden, артист H1GHR MUSIC, получил национальное признание после победы на реалити-шоу «The Voice of Korea 2020». В июне 2020 года артисты лейбла выпустили бэнгер «Gang» – ремикс-версию вирусного трека «Rain», и за считанные часы поднялись на вершину местных музыкальных чартов. Самым молодым артистом лейбла является Trade L, который присоединился 12 августа 2020 года. TRADE L активно продвигал свою музыку на платформе SoundCloud, благодаря чему был замечен Джеем Паком. В ответ на вспышку коронавируса H1GHR MUSIC вместе с несколькими другими компаниями провели благотворительную акцию, а также пожертвовали $10,000 в фонд борьбы с пандемией.

Более подробную информацию о H1GHR MUSIC RECORDS и новости артистов можно узнать в официальном русскоязычном сообществе

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