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Константин Богомолов, Елена Лядова и другие в сериале Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих"

Константин Богомолов, Елена Лядова и другие в сериале Федора Бондарчука и Паулины Андреевой "Псих"

На прошлой неделе в столице завершились съемки первого сериала Федора Бондарчука "Псих". Работать над 8-серийной психологической драмой съемочной группе приходилось в условиях пандемии коронавируса, из-за чего съемки прерывали на три месяца.

И вот все дубли отсняты — "Псих" выйдет 5 ноября на сервисе more.tv, по заказу которого и снят сериал.


Константин Богомолов

Главную роль в нем сыграл Константин Богомолов, для которого это первая большая актерская работа на экране. Режиссера мы увидим в образе успешного столичного психотерапевта Олега, которому, как выясняется по ходу действия, и самому нужна помощь.

В сериале также появятся Елена Лядова, Роза Хайруллина, Анна Чиповская, Олег Меньшиков и другие известные актеры. Сценаристом выступила жена Федора Бондарчука — актриса Паулина Андреева, а одним из продюсеров стал его сын Сергей Бондарчук.


Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Елена Лядова


Федор Бондарчук с сыном Сергеем

В конце июля в сети появился и первый тизер сериала, но получить представление, каким же будет "Псих", из него пока сложно, — ролик состоит из монолога Богомолова и выглядит довольно камерным. Но, судя по словам Бондарчука, зрителей ожидает много живописных и динамичных сцен и настоящее путешествие по летней Москве — то, по чему в холодном ноябре мы явно будем скучать.


Елена Лядова, Федор Бондарчук и Александр Горчилин

Вместе со съемочной группой мы исследовали "Зарядье", посещали Музей архитектуры на Воздвиженке, устраивали поисковые операции в Лыткарино, ютились в небольших квартирах, где мне, после масштабного "Вторжения", было даже немного тесно. Специально для нас приостановили снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе, и мы стали последними, кто его увидел. А финальная 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом,

— заинтриговал режиссер.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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