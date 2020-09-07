Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак унизила Стаса Костюшкина и бренд MIXIT

Ксения Собчак унизила Стаса Костюшкина и бренд MIXIT

Ксения Собчак вновь появилась в Instagram с продуктами от MIXIT в руках. Кажется, ей совсем не помешало то, что еще недавно она нецензурно высказывалась о бренде и высмеивала его. Скандал с косметической маркой стал лишь следствием всего того, что натворила Собчак.


Недавно Стас Костюшкин публично признался, что стал жертвой насилия в детстве. Бывший кандидат на пост президента Ксюша не смогла пройти мимо соблазна и высмеяла певца в своем шоу «Осторожно, новости!», когда высказывалась о поправках в законах.

«Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

— саркастично высказалась знаменитость.
View this post on Instagram

Мое лицо когда я читаю «умные» посты в телеграмме о том,как Навального отравили немцы. Или как вариант- наврали немцы. Удивительно как люди видят устройство западного мира по собственному образу и подобию, и считают ,что Меркель там может запереться с врачами и разведкой и что-то «решить». На конкурсе «пропагандистов-мудаков» наши «мэтры» бы заняли второе место. Почему второе? Ну,вы знаете....

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

«Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!»

— Тимати также решил поучаствовать в конфликте, встав на защиту Стаса.

Бренд MIXIT отказался от сотрудничества с теледивой после ее компрометирующих высказываний, однако, недавно все же решил не расторгать контракт на рекламу. Общественность шутит, что пока не ясно, кто из них себя наказал больше, возможно, в MIXIT еще пожалеют о том, что вовремя не одумались.

Подпишись на нас в Яндекс Новости
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Глава МИД Литвы заявил, что не является русофобом
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая
Британский музей приобрел собрание неизданных рисунков Хокусая
Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы
Рубль компенсировал часть падения из-за выхода Навального из комы
"Большие гастроли" переходят в оффлайн
"Большие гастроли" переходят в оффлайн
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Латушко: в контактах оппозиции и властей нужны зарубежные посредники
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока
Необходимо создавать условия для профессионального успеха – Дмитрий Глушко
Необходимо создавать условия для профессионального успеха – Дмитрий
Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу
Онлайн-штаб «Волонтеров просвещения» ПГГПУ продолжает свою работу
В Удмуртии пройдет марафон мастер-классов «Здоровый педагог»
В Удмуртии пройдет марафон мастер-классов «Здоровый педагог»
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым и Лавровым
Асад принял в Дамаске российскую делегацию во главе с Борисовым

Топ на сегодня

Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Фанаты BTS выбрали 8-ого мембера для «Бантан»
Собянин оценил роль и важность Госсовета
Собянин оценил роль и важность Госсовета
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали протестные митинги
"Не заигрались ли вы в революцию?" В МВД Беларуси раскритиковали
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но все равно хотел жить"
Вдова Бориса Клюева о его последних днях: "Он уже не мог говорить, но
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Еще по теме

Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Гудков объяснил шутку Собчак об изнасиловании Костюшкина
СМИ: с Собчак разорвали контракт из-за ее шутки над детской историей Костюшкина
Ксения Собчак родила первенца