Ксения Собчак унизила Стаса Костюшкина и бренд MIXIT

Влада Некрасова

Ксения Собчак вновь появилась в Instagram с продуктами от MIXIT в руках. Кажется, ей совсем не помешало то, что еще недавно она нецензурно высказывалась о бренде и высмеивала его. Скандал с косметической маркой стал лишь следствием всего того, что натворила Собчак.

Недавно Стас Костюшкин публично признался, что стал жертвой насилия в детстве. Бывший кандидат на пост президента Ксюша не смогла пройти мимо соблазна и высмеяла певца в своем шоу «Осторожно, новости!», когда высказывалась о поправках в законах.

«Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»

— саркастично высказалась знаменитость.

«Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!»

— Тимати также решил поучаствовать в конфликте, встав на защиту Стаса.

Бренд MIXIT отказался от сотрудничества с теледивой после ее компрометирующих высказываний, однако, недавно все же решил не расторгать контракт на рекламу. Общественность шутит, что пока не ясно, кто из них себя наказал больше, возможно, в MIXIT еще пожалеют о том, что вовремя не одумались.

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