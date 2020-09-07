Ксения Собчак унизила Стаса Костюшкина и бренд MIXIT
Ксения Собчак вновь появилась в Instagram с продуктами от MIXIT в руках. Кажется, ей совсем не помешало то, что еще недавно она нецензурно высказывалась о бренде и высмеивала его. Скандал с косметической маркой стал лишь следствием всего того, что натворила Собчак.
Недавно Стас Костюшкин публично признался, что стал жертвой насилия в детстве. Бывший кандидат на пост президента Ксюша не смогла пройти мимо соблазна и высмеяла певца в своем шоу «Осторожно, новости!», когда высказывалась о поправках в законах.
«Полицейским собираются разрешить стрелять в людей, что же дальше будет? Нам всем начнут запрещенные вещества подкидывать, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»— саркастично высказалась знаменитость.
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Мое лицо когда я читаю «умные» посты в телеграмме о том,как Навального отравили немцы. Или как вариант- наврали немцы. Удивительно как люди видят устройство западного мира по собственному образу и подобию, и считают ,что Меркель там может запереться с врачами и разведкой и что-то «решить». На конкурсе «пропагандистов-мудаков» наши «мэтры» бы заняли второе место. Почему второе? Ну,вы знаете....
«Ты оказалась гораздо тупее, чем я думал, аморальное животное!»— Тимати также решил поучаствовать в конфликте, встав на защиту Стаса.
Бренд MIXIT отказался от сотрудничества с теледивой после ее компрометирующих высказываний, однако, недавно все же решил не расторгать контракт на рекламу. Общественность шутит, что пока не ясно, кто из них себя наказал больше, возможно, в MIXIT еще пожалеют о том, что вовремя не одумались.
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Это была не просто поездка на байке , а великая фотосессия. Где бы мы не останавливались , всюду делали фото с прекрасными людьми , нашей необъятной Родины . Это мы заехали поесть пончиков . Короче, я к чему , если видите меня и у вас есть сомнения , подходить за фото или нет , смело подходите . Я не звезда , я свой ❤️#воронеж#ростовнадону #байк#костюшкин