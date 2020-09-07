Лакмусовая бумажка для украинских политиков: Луганск о заявлении Фокина

Алексей Вольцев

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе — экс-премьер Витольд Фокин в своем интервью одному из украинских изданий заявил, что нужно дать особый статус всему Донбассу, а не только регионам, неподконтрольным Украине. Также он выступил за полную амнистию участникам гражданского конфликта и не исключил прямых переговоров с руководителями Луганской и Донецкой народных республик.

«Еще важный вопрос об амнистии. И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса», — заявил он.

Реакция части украинского истеблишмента на слова Фокина была предельно жёсткой. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал исключить руководителя ТКГ — экс-президента Леонида Кравчука и самого Фокина из состава делегации, возбудить в их отношении уголовные дела, в противном случае пригрозил уличными протестами. Турчинов сейчас возглавляет избирательный штаб партии другого бывшего президента — Петра Порошенко и фактически курирует всю уличную и митинговую активность политической силы, ставшей в последнее время главным объединительным проектом всех националистических и радикальных движений.

Против позиции первого премьера Украины открыто выступил и министр внутренних дел Арсен Аваков, отметивший, что заявление является «провокационным и не соответствует национальным интересам». Выразил свою позицию и офис президента. Его глава Андрей Ермак заявил, что «отдельные комментарии, прозвучавшие в интервью заместителя руководителя украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, не отражают официальной позиции Украины», добавив, что необходимо «отделять личную позицию от позиции делегации». Открестился от заявлений своего коллеги даже сам Кравчук, подчеркнув, что не имеет полномочий вывести Фокина из делегации, это решение должен принимать действующий президент Владимир Зеленский.

За высказывания Фокина уже внесли в базу скандального сайта «Миротворец» по причине «сознательного участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине». Также 31 августа на сайте президента появилась петиция об отстранении Фокина с должности представителя Украины в ТКГ, автором которой является украинский юрист-международник Андрей Смолий. За три дня петиция набрала свыше 14 тыс. голосов из необходимых 25 тыс. для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский. А впереди еще осталось 90 дней. В свою очередь, Фокин назвали свои заявления лишь цитированием отдельных положений минских договоренностей.

«Реакцией на слова доволен. Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею ввиду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком», — отметил Фокин.

Стоит напомнить, что первый премьер-министр независимого украинского государства в 1954 году после окончания горного факультета Днепропетровского горного института по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых» работал на шахтах Луганщины, начав с простого рабочего и дойдя до руководителя комбината.

Луганские эксперты и политики поделились мнениями с ИА Newstes, почему заявление Фокина вызвало такой ажиотаж и означает ли это, что Украина и дальше продолжит угрожать Донбассу.

Ведущий проекта «Путь Визенталь», советник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев считает Фокина одним из тех политиков, который адекватно относится к Донбассу, а его позицию по урегулированию военного конфликта назвал «прививкой от бешенства» для Зеленского и компании.

«Фокин Витольд Павлович прошел очень большой жизненный путь. Является советским и украинским партийным деятелем. Насколько мне известно, в его биографии есть одна немаловажная деталь — это работа на шахте. Что такое шахтерский труд, он знает не понаслышке. Это, наверное, самый адекватный политик на Украине, живущий среди хаоса и развала Украины. Его высказывание можно назвать „прививкой от бешенства“ для пана Зеленского и его офисных хомячков», — отметил он.

Другие опрошенные нашим агентством эксперты в целом поддержали точку зрения замминистра внутренних дел.

«Витольд Фокин предложил единственный реальный вариант примирения. Украинцы на этот вариант не согласны. Они подобны Ленину и Троцкому, которые ровно 100 лет назад запретили Фрунзе обещать „амнистию“ воинам Русской армии генерала Врангеля. Белогвардейцы были патриотами России, которые ни за что не согласились бы с раздроблением России на национальные республики, на украинизацию, на раскулачивание и высылку сотен тысяч людей. Вот так и мы в рамках нацистской Украины не согласимся с дерусификацией, с политическим давлением и нацистским беспределом под вывеской „украинизации“. Поэтому Украина будет воевать с Донбассом, давить на Донбасс и на собственных граждан до тех пор, пока на Украине не осуждена и не деконструирована идеология украинского национализма. Даже если западные спонсоры украинских силовиков и прекратят поддержку украинской военной машины, война прекратится только после того, как будет уничтожена и осуждена эта идеология и ее носители», — заявил председатель общественной организации «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов.

В то же время советник главы ЛНР по вопросам внешней политики, представитель Луганска в ТГК Родион Мирошник согласился, что Фокин всего лишь предложил действовать по букве и духу Минских соглашений.

«Ситуация с Фокиным — это лакмусовая бумажка происходящих на Украине политических процессов. Витольд Павлович поступил просто и честно, он процитировал Минские соглашения, да и то со своими замечаниями, а в украинском политикуме начались те же процессы, что происходят в сельской уборной, когда туда какие-то весельчаки бросают дрожжи. Все это очень дурно пахнет», — отметил он.

«Фокин украинским политиканам просто процитировал комплекс мер, который они сначала не прочитали, а потом переобдумали и уже сжились с мыслью, что в этом документе все совсем не так. Когда им напомнили, как же там на самом деле, они наперегонки стали сдавать Фокина и признаваться, что ничего общего с первым премьером не имеют. Традиционно виртуознее всех был Леонид Кравчук. Он не только признал, что не разделяет мнение Фокина, но и сообщил, что не приглашал его в Контактную группу, это все сделал Зеленский за его спиной. Циничнее всех оказался Порошенко, который призвал не только исключить Фокина из украинской делегации, но и отдать под суд! И все за то, что Фокин цитировал документ, который подписывал сам Порошенко», — резюмировал Мирошник.

Очевидно, что Украина не намерена выполнять минские договоренности и продолжит проводить в отношении Донбасса военную линию. Именно по этой причине заявления замглавы делегации вызвали такой резонанс среди украинских политиков, а ведь он всего лишь напомнил власти об обязательствах, под которыми в 2015 году Украина поставила свою подпись рукой ещё Петра Порошенко.

Как видим, четко прослеживается тенденция продолжения вооруженного конфликта на Донбассе, а слова официального Киева о достижении мира в стране — пустой звон и услада для ушей граждан Украины.